Минздрав края помогает бесплатно привиться от гриппа

Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит прививочную кампанию против гриппа в сезон 2018—2019 гг. О том, как проходит кампания и как обезопасить себя от опаснейшего заболевания, интервью заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентины Игнатенко.

— Откуда поступает вакцина в Краснодарский край?

— Ежегодно за счет средств федерального бюджета в край осуществляются поставки вакцин для иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок.

— Что за вакцина?

— Вакцины против гриппа бывают живыми, содержащими живые ослабленные вирусы, и инактивированными — содержащими неживые вирусы.

Ежегодно в рамках нацкалендаря поставляются инактивированные вакцины против гриппа.

— Все ли учреждения здравоохранения края получат вакцину?

— В каждом муниципальном образовании края существует план вакцинации населения против гриппа. Распределение вакцины проводится согласно поданных заявок, вакцинация проводится бесплатно.

— Как определяется штамм гриппа, опасный в этом сезоне?

— Штаммовый состав противогриппозных вакцин ежегодно определяет Всемирная организация здравоохранения.

— Кого прививают в первую очередь?

— В первую очередь будут прививаться лица из групп риска: это дети с шести месяцев до восемнадцати лет, учащиеся высших и средних профессиональных образовательных организаций, беременные, медработники, учителя, взрослые старше шестидесяти лет, лица с хроническими заболеваниями, призывники, работники общественного транспорта, коммунальной сферы. Эти граждане имеют право на бесплатную прививку от гриппа.

— Детям с какого возраста можно проходить вакцинацию от гриппа?

— В настоящее время существуют вакцины против гриппа, которые могут применяться для детского населения с шести месяцев.

— Как будет организована прививочная кампания среди детей и пожилых людей? Надо ли им будет идти в поликлиники или врачи придут сами к людям по заявке?

— Профилактические прививки проводят в государственных, муниципальных или частных организациях здравоохранения (при наличии лицензии на медицинскую деятельность (вакцинацию)), в том числе в медицинских кабинетах детских дошкольных образовательных организаций, организациях общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах. Безопасность иммунизации обеспечивает руководитель организации.

Также по приказу руководителя медицинской организации создаются прививочные бригады, которые проводят профилактические прививки гражданам по месту работы или на дому (при необходимости). Прививочные бригады формируются по участковому принципу и обслуживают каждая свой участок в соответствии с графиком работы.

— Кто проходит вакцинацию в обязательном порядке, независимо от желания?

— В соответствии с законодательством РФ все прививки проводятся на добровольной основе и граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.

Перед проведением вакцинации гражданин дает добровольное информированное согласие на проведение профилактической прививки.

Определены группы риска по заболеваемости гриппом, по тяжести течения заболевания, по частоте возникновения осложнений, а также по возможности широкого распространения вируса от заболевшего к остальному коллективу. Таким группам риска уделяется особо внимание, и государство гарантирует возможность получить бесплатно прививку против гриппа. При этом обращаю внимание на ст. 5 ФЗ №157: «Отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

— Будет ли защищен человек на сто процентов от вируса, если сделает укол?

— Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в два раза. Даже если мы ставим диагноз «грипп» у привитых пациентов, то заболевание протекает легче, без серьезных осложнений.

— Какая реакция может быть на прививку от гриппа?

— Противогриппозные вакцины безопасны для большей части людей и обладают высокой эффективностью с точки зрения профилактики гриппа и его осложнений.

Всем вакцинам свойственна реактогенность, то есть способность вызывать местные и общие симптомы, но у современных вакцин она минимальна. В инструкциях к вакцинам указывают как обратимые в короткие сроки и достаточно частые реакции (лихорадка, сыпь, покраснение и болезненность в месте инъекции и т. д.), так и более редкие (тромбоцитопения, шок), которые следует считать осложнениями.

За последние сорок лет осложнений, связанных с недоброкачественно изготовленной вакциной, в РФ не было.

— Если человек не совсем здоров, например у него кашель или насморк, можно ли в таком состоянии прививаться?

— Острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются временными противопоказаниями для проведения прививок. Прививку проводят через 2—4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и других прививку проводят после нормализации температуры.

В день прививки вакцинируемые должны быть осмотрены врачом (фельдшером) с обязательной термометрией. При температуре выше 37° С прививки не проводят.

— Где можно привиться?

— Профилактические прививки делают бесплатно в государственных, муниципальных учреждениях организациях здравоохранения, в том числе в медицинских кабинетах детских дошкольных образовательных организаций, в организациях общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах.

На территории края функционируют центры и кабинеты вакцинации, а также частные центры с лицензией, в которых также можно получить прививку против гриппа на платной основе:

— Краевой центр вакцинации расположен на территории ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» по адресу: г. Краснодар, ул. Седина, 204 (пятиэтажный корпус, третий этаж), тел.: 8 (861) 255-23-25, 259-68-80;

— ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», Центр СКАЛ, прививочный кабинет, по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6а.

— Возможны ли выезды на предприятия и в компании, чтобы привить сразу весь коллектив? Как это организовать?

— Да, возможны выезды прививочных бригад из муниципальных поликлиник края на договорной основе.

В случае принятия решения о вакцинации коллектива своего учреждения руководитель предприятия заключает договор с поставщиком товара (вакцин) и любой медицинской организацией, имеющей лицензию на оказание медицинской помощи по вакцинации. Медицинская организация в соответствии с договором принимает, хранит товар и проводит вакцинацию сотрудников предприятия.

— Почему вакцинация начинается еще до сезона вирусных заболеваний?

— Ежегодная вакцинация против гриппа начинается обычно в сентябре. После прививки в организме человека должны выработаться антитела, которые начинают защищать организм от вируса гриппа через две недели после вакцинации. Для создания иммунитета организму требуется около месяца. Поэтому вакцинация против гриппа проводится до подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, который регистрируется ежегодно в разные месяцы.

— Несколько мнений про вакцинацию, миф это или нет, поясните, пожалуйста: нет смысла делать прививку от гриппа, когда все кругом болеют,— вакцина не подействует.

— Действительно, в разгар подъема заболеваемости проводить вакцинацию не рекомендуется, потому что человек, пришедший на прививку, уже может быть заражен и находиться в периоде инкубации, когда клинических проявлений еще нет. И, естественно, иммунитет не сможет быстро выработать антитела.

— Один раз привившись, можно получить стабильную иммунную защиту против вируса гриппа и в следующем году можно будет не прививаться?

— Это ошибочное мнение. Вирус гриппа обладает высокой изменчивостью и каждый год вызывает грипп, отличающийся от предыдущего. Состав вакцины ежегодно меняется для того, чтобы она формировала иммунитет к актуальным штаммам. Если сделать прививку прошлогодней вакциной, то она будет неэффективна по отношению к новым штаммам вируса гриппа. Иммунитет сохраняется год.

— Вакцинация против гриппа снижает сопротивляемость организма к инфекциям…

— Это ошибочное мнение. Современные вакцины против гриппа являются высокоочищенными от посторонних примесей и не содержат живых вирусов, поэтому они практически безопасны и не могут вызвать заболевание гриппом и тем более снижать устойчивость организма к другим инфекциям. Эти вакцины можно использовать для лиц всех возрастных групп, включая маленьких детей (от шести месяцев).

— Если я прошел вакцинацию, но в итоге всё же приболел, то можно переносить легкий грипп на ногах и ходить на работу, последствий не будет…

— Конечно же, нет. Вы являетесь источником инфекции, поэтому один из основных принципов нераспространения воздушно-капельной инфекции — это уменьшение контактов с другими людьми. Если вы вышли из дома, чтобы обратиться за медицинской помощью, наденьте маску или имейте при себе носовой платок, чтобы прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Вообще, вы должны максимально избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить их. И главное — не занимайтесь самолечением, вовремя обращайтесь за медицинской помощью.

— Если у меня есть прописка, то я могу сделать прививку от гриппа в любой поликлинике — не только по месту жительства…

— Поликлиники получают вакцину в расчете на приписное население, поэтому рекомендую обращаться для вакцинации в поликлинику по месту жительства.

— Признаки гриппа? Чем он отличается от простуды?

— Симптомы ОРЗ хорошо известны всем: это насморк или заложенность носа, воспаленное горло, кашель, повышение температуры тела. Но если большинство ОРЗ протекают относительно легко, то грипп зачастую дает тяжелую клиническую картину. Так, при гриппе уже в первый день заболевания может наблюдаться резкое повышение температуры до 38—40 градусов, озноб, выраженные боли во всем теле, головная боль и слабость, кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа. Кроме того, при гриппе могут наблюдаться такие тяжелые осложнения, как: инфекционно-токсический шок, геморрагический синдром, острая дыхательная и/или сердечно-сосудистая недостаточность, могут развиваться различные бактериальные осложнения в виде пневмоний, синуситов, менингитов и т. д. Помимо этого при гриппе, как правило, обостряются и хронические заболевания, что утяжеляет течение гриппа.

— Последствия гриппа и в детском и во взрослом возрасте?

— Тяжелые последствия могут быть одинаковы как в детском, так и во взрослом возрасте. Об осложнениях говорилось выше.

— Достаточно ли одной вакцинации, чтобы уберечься от гриппа, или этого всё же мало, если у человека слабый иммунитет. Как укрепить иммунитет в преддверии сезона гриппа и простуд?

— Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80 процентов детей и взрослых. Если даже привитый человек и заболеет гриппом, он защищен от тяжелых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо легче.

Советы очень просты и применимы просто для здорового образа жизни:

— эмоциональный комфорт;

— общее укрепление организма — занятия спортом, гимнастикой, закаливание (если делали это ранее, весной; не начинайте сейчас);

— ешьте в меру, спите достаточное количество времени (не будем ограничивать часами — спите, чтобы не хотелось), гуляйте на свежем воздухе — вирус не поселится в здоровом теле со здоровой душой.

Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. Специальные наблюдения показали, что руки не менее трехсот раз в день контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так что по крайней мере на период эпидемий рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть руки, особенно во время болезни или ухода за больным.

Проводить мытье передних отделов носа с мылом два раза в день. При этом механически удаляются чужеродные структуры, попавшие в полость носа с вдыхаемым воздухом.

Ежедневное использование в рационе свежих овощей и фруктов позволит повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям, а также значительно облегчит бюджет семьи по сравнению с затратами на медикаментозные средства.

Ольга ЛЫЖНИК