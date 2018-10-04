Кубанская медицина: от рутины до успехов

Сегодня кубанская медицина считается одной из лучших в стране. Но проблемы по-прежнему существуют и не позволяют краевому Минздраву останавливаться на достигнутом. Сам министр здравоохранения края Евгений Филиппов считает, что объем ежедневной работы не позволяет оглядываться назад и останавливаться на достигнутом.

— Евгений Федорович, какие основные достижения кубанской медицины вы бы отметили в первую очередь?

— Сегодня Краснодарский край занимает первое место в России по числу сохраненных жизней: нам удалось снизить общую смертность на три процента, младенческая смертность ниже, чем в среднем по России, а продолжительность жизни растет и достигла рекордного значения — 73,4 года. Еще один рекорд медиков края: уровень общей смертности впервые за двадцать лет снизился до 12,5 на тысячу населения. Это результат ежедневной работы всех медиков края, но не повод останавливаться на достигнутом: проблем немало. Каждый успех — это напоминание о том, как много работы предстоит впереди. Это новый уровень, понижать который мы не имеем права. Надо работать дальше!

— Этот — 2018 год объявлен президентом России Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Какая работа проводится в крае в этом направлении?

— Для Кубани приоритет, обозначенный президентом, уже довольно длительное время является важным направлением в работе. В южном регионе с повышенной инсоляцией процент распространенности онкологических заболеваний всегда выше, чем на севере. Надо отметить, что профилактика и ранняя диагностика рака — это ежедневная работа врачей на протяжении ряда последних лет, и, несомненно, она будет продолжена в дальнейшем.

В течение семи последних лет ежемесячно врачи-онкологи выезжают в районные центры Кубани, чтобы обследовать население, а с 2018 года к этим выездам добавились еженедельные скрининг-осмотры в отдаленных поселках и на хуторах.

В 2017—2018 годах проведены также масштабные онкопрофилактические акции во всех муниципальных образованиях: Недели мужского и женского здоровья, Месяц ранней диагностики новообразований полости рта и глотки. Всего за прошедшие годы наши онкологи осмотрели более 370 тыс. человек и у трех тысяч обнаружили онкологические заболевания.

Благодаря комплексу профилактических мероприятий показатель ранней выявляемости рака по итогам восьми месяцев 2018 года на Кубани составил 58,7 процента. Это значит, что у большего количества людей появилась возможность полностью победить рак.

Отмечу, что обнаружение злокачественных новообразований на ранних стадиях дает возможность пациентам не только избавиться от опухоли, но и, получив высокотехнологичное лечение, соответствующее общероссийским стандартам, вернуться к полноценной жизни.

— Еще один фактор риска — сердечно-сосудистые заболевания. В этой сфере тоже есть положительная динамика?

— В Краснодарском крае на протяжении многих лет снижается смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, краевые показатели ниже, чем по Российской Федерации.

Кубань занимает лидирующие позиции по оказанию высокотехнологичной кардиохирургической помощи не только в ЮФО, но и в России в целом, и объемы операций на протяжении ряда лет непрерывно растут.

В 2017 году увеличилось число проведений высокотехнологичных операций по аортокоронарному шунтированию и имплантаций кардиостимулятора. Их число в крае составило 43,5 процента и 30 процентов от всех операций, проведенных на территории ЮФО.

Ежегодно смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 3,5 процента.

Снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний удалось добиться благодаря развернутой системе профилактики, включающей диспансеризацию, профосмотры, многочисленные акции, еженедельные дни здоровья, которые проходят в поликлиниках края. При проведении этих мероприятий нам удалось вовремя выявить людей из группы риска, назначить лечение или провести высокотехнологичные операции.

— Как развиваются высокие технологии на Кубани?

— Высокотехнологичная медицинская помощь жителям края оказывается с 2005 года. За двенадцать лет количество больных, пролеченных с помощью высоких технологий, увеличилось с двух тысяч до сорока тысяч человек.

Имеющаяся материально-техническая база и сформированная система отбора по направлению пациентов для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на Кубани позволяют организовать лечение любого пациента. Основным критерием является наличие медицинских показаний.

В настоящее время высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в четырнадцати медицинских организациях по двадцати различным профилям. Операции для жителей края проводятся бесплатно. Высокотехнологичная медицинская помощь чаще всего применяется в травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, офтальмологии, нейрохирургии.

— Назовите, пожалуйста, главные причины смертности в Краснодарском крае. Какие меры следует предпринять, чтобы ее сократить? Какие еще болезни несут серьезную угрозу?

— В структуре причин смертности в Краснодарском крае на первых строках, как и во всём мире, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и внешние причины.

Каждому человеку необходимо внимательно относиться к своему здоровью, своевременно обращаться за медицинской помощью, проходить профилактические и диспансерные осмотры с целью выявления факторов риска указанных заболеваний и, конечно же, выполнять рекомендации врачей.

Вовремя начатое лечение позволяет предупредить развитие заболеваний и, следовательно, улучшить качество жизни пациента.

Помимо вышеуказанных причин серьезной угрозой могут быть заболевания органов дыхания, такие как пневмонии, хронические обструктивные заболевания легких, и пищеварения: язвенные заболевания желудка и кишечника, панкреатиты, колиты и т. д.

Нередко пациенты с такими заболеваниями занимаются самолечением, без контроля врачей. Это приводит к осложнениям и повышает риск смертельного исхода.

— Какие меры по линии здравоохранения принимаются в крае для повышения рождаемости?

— К сожалению, медики не могут прямо влиять на рост рождаемости, но мы делаем всё от нас зависящее: активно используем самые современные методы лечения бесплодия и боремся с абортами.

Сегодня мы проводим большую работу по доабортному консультированию женщин, оказавшихся перед репродуктивным выбором. В женских консультациях края организована работа шестидесяти кабинетов медико-социальной помощи, в которых работают психологи и специалисты по социальной работе.

В крае проходят акции «Подари жизнь» — Неделя против абортов, в рамках которых проводится активная профилактическая и просветительская работа с привлечением представителей духовенства, консультирование супружеских пар по вопросам сохранения репродуктивного здоровья.

Определенный результат есть. Только за пять лет усилиями специалистов сохранено более девяти тысяч беременностей. Сегодня каждая третья женщина, обратившаяся за направлением на аборт, принимает решение о сохранении беременности. Только за восемь месяцев 2018 года число абортов уменьшилось на 7,6 процента. Это почти тысяча спасенных жизней.

Второе важное направление работы по повышению рождаемости в системе здравоохранения — это доступность и эффективность процедуры ЭКО. С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. За пять прошедших лет более 4,5 тысячи женщин в Краснодарском крае получило бесплатную квалифицированную медицинскую помощь с применением ЭКО. Количество проводимых за год процедур ЭКО за счет средств ОМС за тот же период возросло в 3,5 раза. После лечения методом ЭКО за восемь месяцев 2018 года на учет по беременности в женские консультации края встали почти 620 женщин, принято 630 родов после ЭКО, родились 757 детей.

С 2018 года помимо стандартной процедуры ЭКО за счет средств ОМС в крае проводятся криоконсервации эмбрионов и перенос криоконсервированных эмбрионов, что значительно повышает шансы на наступление беременности.

— В этом году Сочи принимал матчи чемпионата мира по футболу. На какую оценку сработали кубанские медики?

— Краснодарский край не первый раз принимает масштабные международные мероприятия: Олимпиада 2014 года, Гран-при «Формулы-1», Кубок конфедераций FIFA в 2017 году. Поэтому опыт в организации медицинского обеспечения накоплен серьезный.

Это оценили и профессионалы, такие как главный медицинский офицер FIFA в Сочи, и болельщики чемпионата. По общему мнению всех заинтересованных лиц и структур, медицинское обеспечение было проведено на высоком организационном уровне. В период мундиаля медпомощь была оказана почти 1300 пациентам, абсолютному большинству из них — амбулаторно. С госпитализациями, которых, к слову, было немного, кубанские врачи справились настолько успешно, что заслужили отличные отзывы болельщиков со всего мира.

К моменту начала чемпионата мира по футболу медицинская инфраструктура города Сочи и городов, в которых размещались базы команд-участниц, была приведена в полную готовность к проведению мероприятий в соответствии с требованиями FIFA.

Особое внимание было уделено оказанию скорой медицинской помощи. К чемпионату было закуплено 28 автомобилей класса С, оснащенных современным реанимационным оборудованием.

Чтобы вы могли оценить масштаб задачи, отмечу, что в дни матчей на дежурство заступали двадцать мобильных бригад, из них две на игровом поле и восемнадцать — для зрителей. Еще одиннадцать бригад «скорой» дежурили в периметре стадиона на автомобилях класса С и одиннадцать — за периметром стадиона, на «последней миле».

В пределах «последней мили» была организована работа подстанции «Фишт», контролировавшей все автомобили скорой медпомощи в период матча. Еще две врачебные бригады постоянно дежурили на территории «Фан-феста» плюс одна ротационная — сразу на подходе к нему.

Специально к чемпионату было усилено оборудование, клинико-лабораторная база медицинских учреждений в городах расположения баз команд.

Хочу подчеркнуть, что всё новое оборудование, автомобили, медицинские учреждения и сейчас продолжают работать для жителей и гостей Сочи. Это особенно актуально для летнего сезона, когда на курорт приезжает огромное количество отдыхающих — численность населения возрастает в несколько раз, следовательно, растет потребность в медобеспечении.

Для работы на объектах и территории фан-зоны были задействованы одномоментно 156 медработников. Все специалисты, включая персонал бригад скорой медицинской помощи, ранее прошли обучение по программам подготовки FIFA.

В каждой медицинской организации круглосуточно дежурили сотрудники, владеющие английским языком.

На днях на Кубани прошло еще одно масштабное событие. Сочи принимал соревнования «Формулы-1». Медицинское обеспечение гостей и гонщиков «Формулы-1» осуществлялось совместно медработниками Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Основные медицинские силы были привлечены из Краснодарского края. Всего мероприятия «Формулы-1» обеспечивались более 170 медработниками, 26 автомобилями скорой медпомощи и двумя вертолетами. Медики работали как с гонщиками и организаторами соревнований, так и со зрителями. В непосредственной близости от трассы был организован медпункт, оборудованный всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Для медицинского обеспечения зрителей на трибунах были сформированы пешие медицинские бригады и на дежурство выходили автомобили СМП.

В усиленном режиме дежурили две основные сочинские больницы и службы скорой медпомощи.

— Что удается сделать для решения кадровой проблемы?

— Действительно, сегодня мы работаем в условиях общероссийской кадровой проблемы в медицине. В крае продолжается реализация программ по привлечению медицинских работников в медучреждения. Только за последний год по программе «Земский доктор», которая предусматривает единовременную выплату специалисту одного миллиона рублей, заключено более пятисот договоров с врачами, пожелавшими работать на селе. А всего за пять лет в малые села Кубани приехало работать по этой программе уже 2700 человек.

В этом году еще около 150 студентов присоединятся к сельскому здравоохранению. Сейчас они обучаются на средства краевого бюджета по программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». Ежегодно на первый курс Кубанского государственного медицинского университета по целевому приему поступает более двухсот студентов, а выпускниками уже стали 648 врачей.

Только эти меры уже позволили повысить укомплектованность участковыми терапевтами, педиатрами, врачами общей практики. Показатель обеспеченности врачами на селе вырос с 15,6 на 10 тыс. населения в 2012 году до 17,2 — в 2017-м. Но никто не говорит, что этого достаточно. Конечно, данный вопрос остается приоритетным, и мы работаем с ним постоянно.

Большим подспорьем для решения кадрового вопроса становится запуск программы мотивации фельдшеров к работе на селе. С этого года по программе «Земский доктор» на работу в службу скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктах приглашаются и фельдшеры. Им также предусмотрены единовременные выплаты — до полумиллиона рублей. Всего по программе «Земский доктор» в 2018 году заключено 59 договоров, прием заявок продолжается.

— Вопрос по профилактике гриппа и ОРВИ: какой вирус гриппа следует ожидать в новом осенне-зимнем сезоне?

— Первая партия противогриппозной вакцины уже доставлена в Краснодарский край. В поликлиниках и центрах вакцинации уже можно сделать прививку от гриппа, защитить себя и своего ребенка.

Штаммовый состав противогриппозных вакцин ежегодно определяет Всемирная организация здравоохранения. Для того чтобы произвести эффективную вакцину, ВОЗ создана международная сеть наблюдения, которая определяет преимущественную циркуляцию того или иного штамма вируса гриппа на каждый предстоящий эпидсезон. Таким образом ежегодно по прогнозам ВОЗ разрабатываются новые вакцины, которые эффективны именно против актуальных штаммов вируса гриппа.

Чтобы быть уверенным в надежной защите организма от гриппа и его осложнений, важно прививаться в начале каждого сезона повышенной заболеваемости.

— Можно ли назвать прошедший сезон благополучным? Какие меры принимаются в крае для профилактики гриппа?

— По данным Роспотребнадзора, в крае отмечалась относительно стабильная эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в прошлом эпидемическом сезоне. Благодаря проводимым организационно-профилактическим мероприятиям, в том числе активной прививочной кампании, заболеваемость гриппом и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, детские дошкольные и образовательные учреждения работали в штатном режиме.

Подчеркну: эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины и так далее.

В эпидемическом сезоне 2018—2019 гг. планируется привить порядка половины от населения края. Это позволит создать так называемую иммунную прослойку и предотвратить увеличение числа заболевших гриппом в высокий сезон.

Бесплатно привиться могут люди, относящиеся к группам риска: это дети от шести месяцев, школьники и студенты, лица старше шестидесяти лет, медики, работники сферы образования, обслуживания и ЖКХ, общественного транспорта. Также в Национальный календарь профилактических прививок включены дополнительные категории. Это беременные, призывники, а также люди с хроническими соматическими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Дополнительно по эпидемическим показаниям будут прививаться работники торговли и общественного питания, свиноводческих, птицеводческих хозяйств и те, кто проживает рядом с птицеводческими хозяйствами.

В каждой медицинской организации разработана маршрутизация и ротация пациентов с диагнозом ОРВИ, «грипп», в том числе с осложненными формами. В достаточном количестве сформированы резервы медикаментов, дезинфекционных препаратов и средств индивидуальной защиты, медицинского и специального оборудования, что позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи больным, кроме того, предусмотрена возможность дополнительного развертывания коек для стационарного лечения больных гриппом и ОРВИ.

На Кубани проводится активная информационная кампания о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики, и об острых респираторных вирусных инфекциях. Особое внимание мы уделяем необходимости раннего обращения за медицинской помощью и опасности самолечения.

Ольга ЛЫЖНИК