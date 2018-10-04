Призвание — дарить легкое дыхание

НИИ — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского, возглавляемая гениальным хирургом, академиком РАН, заслуженным врачом России, Героем Труда России, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Порхановым, без преувеличения является лучшим лечебным учреждением юга России, лидером среди ведущих медицинских центров страны по оказанию высокотехнологичной помощи с применением инновационных технологий диагностики и лечения.

На счету тех, кто сегодня работает в клинике, тысячи и тысячи спасенных жизней! В первую очередь это заслуга высокопрофессиональных, уникальных хирургов, чей опыт и знания ценятся во всей России и за ее пределами. Владимир Порханов сплотил вокруг себя плеяду талантливых врачей, считающих медицину делом всей своей жизни. Николай Нарыжный — ученик Владимира Алексеевича. Сегодня он — опытнейший специалист торакального хирургического отделения №1 Центра грудной хирургии НИИ — ККБ №1, профессионал, который творит на операционном столе, как и его учитель, в буквальном смысле чудеса!

С Николаем Валерьевичем НАРЫЖНЫМ беседуем о буднях торакального хирургического отделения ЦГХ, о том, что в своей работе он и его коллеги считают сегодня наиболее важным.

— Николай Валерьевич, как известно, работу торакального отделения №1 Центра грудной хирургии контролирует лично главный врач больницы, главный торакальный хирург Краснодарского края Владимир Алексеевич Порханов. Это, наверное, очень ответственно для хирургов, которые работают в отделении…

— Да, поскольку мы находимся, получается, в авангарде всей хирургической службы. Наше отделение — детище Владимира Алексеевича, мы все — ученики, без преувеличения, великого учителя. И это накладывает на нас особые обязательства. К каждому, кто работает здесь, ежедневно предъявляются высочайшие требования.

— Сколько времени вы работаете вместе с Владимиром Алексеевичем Порхановым?

— Впервые я пришел в операционную к Владимиру Алексеевичу, будучи студентом шестого курса Кубанской медицинской академии (в настоящее время — Кубанский государственный медицинский университет). Он был тогда заведующим отделением торакальной хирургии во второй краснодарской городской больнице и возглавлял созданный на ее базе так называемый краевой центр торакальной хирургии. После окончания академии я подал документы в ординатуру — на кафедру онкологии с курсом торакальной хирургии. И, получается, с 2001 года я вместе с Владимиром Алексеевичем.

— И, получается, вместе с ним перешли на работу в Центр грудной хирургии, когда Владимир Алексеевич его возглавил… Каково это — быть его учеником?

— Это особая ответственность. Я должен трудиться с полной отдачей, чтобы соответствовать столь высокому званию.

— Вам приходится делать огромное количество операций в месяц, в год…

— Но это не только мне. Всё торакальное отделение работает весьма и весьма интенсивно. Причем это не только плановые операции, которые проходят в стенах ЦГХ, а их бывает по 10—13 в день и больше. Это также большое количество консультаций, которые выполняем в других отделениях, включая реанимационные, в нашей большой многопрофильной больнице. Кроме того, это и операции, которые мы делаем, выезжая, к примеру, в районы, в другие больницы.

— Часто вам случается оперировать вне стен Центра грудной хирургии?

— Достаточно часто. Вот вчера я оперировал во второй краевой больнице, одновременно мой коллега — в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи, и еще один мой коллега ездил оперировать в районную больницу. Как правило, наша помощь требуется в экстренных ситуациях, с которыми местные врачи не могут самостоятельно справиться. Это бывает при тяжелых травмах грудной клетки, ранениях сердца, легкого, крупных сосудов, нагноительных заболеваниях легких и плевральной полости и других патологиях.

— Насколько изменились методики и технологии лечения пациентов с того времени, как вы стали работать в торакальном отделении ЦГХ?

— Радикальным образом изменились. Сейчас, думаю, 85 процентов всей нашей хирургической активности выполняется малоинвазивными видеоэндоскопическими способами. При этом используется два-три небольших прокола или надреза. Такие методики применяются и при удалении небольшого образования, и при достаточно больших операциях — пневмонэктомии, удалении объемных опухолей средостения.

— Но хирурги отделения проводят уже несколько лет еще и операции с использованием робот-системы Da Vinci…

— Да, действительно, мы используем в своей практике роботизированную систему Da Vinci. С ее помощью в нашем отделении проведено уже более пятидесяти операций. Надо сказать, что для проведения подобных операций требуются специальные навыки у хирурга.

— Николай Валерьевич, каково направление ваших личных научных изысканий, если это не секрет?

— Не секрет. Это одна из тяжелейших онкологических патологий: одновременное поражение раковой опухолью легкого, позвоночника и костных структур и крупных сосудов у пациентов.

— Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать настоящий врач?

— В первую очередь это душевные качества: доброта и открытость. Врач, переступая порог больницы, должен абстрагироваться от обычной жизни, что протекает за ее стенами, и полностью сосредоточиться на своих пациентах, на работе. Естественно, все мы — люди, у врачей, как и у всех, бывают черные и белые полосы в жизни, также могут болеть близкие, случаются бытовые и семейные сложности, но это никак не должно сказываться на работе. Приходя сюда, мы должны абстрагироваться от личных переживаний и свои заботу и тепло полностью переносить на пациентов, иначе ничего не будет получаться. Контакт, взаимопонимание, сотрудничество между врачом и пациентом крайне необходимы.

— Как ведущему хирургу торакального отделения вам ведь приходится выступать и в качестве наставника для начинающих свой профессиональный путь коллег?

— Сейчас в нашем отделении, к примеру, четыре ординатора. Это молодые люди, приехавшие из разных уголков страны, которых мы учим. Все, кто поступает к нам на обучение, видят всё, что происходит в отделении, и максимально быстро пытаются овладеть нашими методиками. Конечно, двух лет, в течение которых проходит образовательный процесс, недостаточно. Для становления торакального хирурга требуется гораздо больше времени. Но тем не менее многие наши выпускники трудятся в других регионах страны: во многих республиках Кавказа — в Чечне, Осетии, Ингушетии, Дагестане, а также в Казани, Крыму. Кроме того, наши ученики на хорошем счету и в странах СНГ, например в Узбекистане. Мы получаем хорошие отзывы об их работе.

— В седьмой раз 4—5 октября в стенах краснодарского Центра грудной хирургии пройдет Европейская школа торакальной хирургии. Что дает ее проведение хирургам, уже имеющим огромный практический опыт?

— Очень многое дает! Это важное событие в жизни каждого торакального хирурга. В том числе и потому, что состав нашей конференции, школы всегда международный. К нам приезжает большое количество иностранных коллег. Это практикующие авторитетные торакальные хирурги, и они устраивают мастер-классы, читают великолепные лекции и делают большие презентации, что очень сильно информационно обогащает!

На нашу школу приезжает большое количество хирургов со всей России, и все остаются довольны своим участием в ней. Мы многое черпаем благодаря таким конференциям. Это очень необходимо любому хирургу — как молодому, так и уже состоявшемуся, ведь процесс обучения никогда не останавливается — он бесконечен. Нет предела совершенству: хирург должен постоянно получать новую информацию, читать свежие научные статьи, изучать новые технологии.

— В минуты отдыха чему вы отдаете предпочтение?

— Спорту, посещению бассейна. К этому меня приучили в детстве еще родители. К тому же хирург должен быть в хорошей физической форме, ведь приходится часами стоять за операционным столом, иногда в одном вынужденном положении. Ну и, конечно, чтению художественной литературы, что помогает отдохнуть мозгам.

— А как часто бывают моменты, когда всё же хочется абстрагироваться от работы?

— Они очень непродолжительны. В противном случае в дни отдыха меня очень быстро начинает мучить тоска по работе, и с этим ничего нельзя сделать, кроме как вернуться к ней.

— Николай Валерьевич, спасибо за интересное интервью.

Марина АДАМОВА

Фото Константина СЕМЕНЦА

Работу торакального отделения №1 ЦГХ НИИ — ККБ №1 контролирует лично главный врач больницы, главный торакальный хирург Краснодарского края, заслуженный врач Российской Федерации, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой онкологии с курсом торакальной хирургии КГМУ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Алексеевич Порханов.

Возглавляет отделение торакальной хирургии №1 врач высшей категории Валерий Борисович Кононенко.

Торакальное отделение №1 ЦГХ НИИ — ККБ №1 является крупнейшим в ЮФО. Ежегодно здесь проводится свыше двух тысяч операций, более половины из которых — это сложные торакальные оперативные вмешательства.

На современном уровне здесь производится обследование и хирургическое лечение больных со следующими заболеваниями: рак легкого, доброкачественные опухоли легких, опухоли средостения, стеноз трахеи, эхинококкоз легких, буллезная болезнь легких, пневмоторакс, экстренная хирургическая помощь при ранениях груди, сочетанных травмах и др.

За пятнадцать лет специалисты торакальных хирургических отделений №1 и №2 выполнили более 35 тысяч хирургических вмешательств с использованием достижений современной медицинской науки и техники.

Количество ежегодно выполняемых операций в торакальных отделениях по сравнению с 2003 годом выросло в десять раз. Пятнадцать процентов от всех операций на легких в РФ проводится в ЦГХ НИИ — ККБ №1. Активно используются реконструктивно-пластические операции на органах грудной клетки. Широко внедрена малоинвазивная хирургия: видеоторакоскопическая декортикация легкого, пластика дефектов культи бронха, видеоторакоскопическая экстирпация пищевода, лапароскопическая оментопластика. Внедрение этих методик позволило в два раза сократить пребывание пациентов с легочными заболеваниями в стационаре.