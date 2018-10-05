Активисты ОНФ опросят жителей Кубани о доступности услуг кардиологов в поликлиниках

Экспертная рабочая группа, по инициативе Светланы Бессараб организовала мониторинг доступности узких специалистов врачей-кардиологов в поликлиниках Краснодарского края. Болезни сердца занимают первое место по заболеваемости и количеству летальных исходов в мире. В 2017 году в России сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 858 тыс. человек. В Национальном Проекте «Здравоохранение» одной из приоритетных задач является борьба с болезнями сердца.

Активисты Общероссийского народного фронта посетят очереди в поликлиниках Краснодарского края с опросом в ходе, которого узнают, как работает запись на прием к врачам-кардиологам, сколько проходит времени с момента записи и фактического посещения специалиста, с какими трудностями сталкиваются пациенты.

Сейчас записаться на прием в поликлинику можно разными способами: на портале гос.услуг, в электронных автоматах, которые установлены в медицинских учреждениях, по телефону и непосредственно в регистратуре при личном посещении. Во время опроса активисты узнают, какой способ записи эффективней и как быстрее можно попасть к врачу. Так же общественники ОНФ проверят, сколько взрослого населения прикреплено к поликлиникам, и какое количество врачей-кардиологов находится в штате медицинского учреждения.

«В приказе Минздравсоцразвития РФ четко прописан норматив, по которому на 1 врача-кардиолога должно приходиться 20 тыс. прикреплённого населения, а время, выделяемое врачу-кардиологу на прием пациента – 24 минуты. Но не всегда, получив талончик на 9.00, пациенту удается попасть к специалисту в назначенное время. Нам важно понять, как работает система записи в тех же электронных автоматах, на которые из бюджета выделяются достаточные средства, с какими трудностями сталкивается пациент, когда хочет попасть на прием, какое количество врачей-кардиологов находится в штате поликлиник – все это даст нам картину доступности узких специалистов для населения Краснодарского края». – прокомментировала эксперт ОНФ по социальным вопросам, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Мониторинг будет проводиться в несколько этапов. Первый стартует уже на этой недели. Жители Кубани желающие принять участие в мониторинге, и рассказать о том с какими

проблемами сталкиваются при записи на прием к узким специалистам, могут отправить соответствующий запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .