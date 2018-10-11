13 октября — Всемирный день тромбоза

В 2014 году 13 октября впервые отмечался Всемирный день тромбоза. Он был учрежден для объединения организаций, принимающих участие в изучении и решении проблем тромбозов, для координации усилий по снижению уровня смертности от патологии. Проведение ежегодного дня тромбоза инициировало НО «Клиническая гемостазиология». Отмечаемый во всём мире день посвящен различным видам тромбоза и патологиям свертываемости крови. Выбор даты был предопределен: 13 октября родился Рудольф Вирхов, стоявший у истоков изучения патологической физиологии тромбоза.

При повреждении кровеносного сосуда организм использует специальные клетки крови (тромбоциты) и фибрин для формирования тромба — специального сгустка, который предотвращает потерю крови, закупоривая повреждение в сосуде. При нарушениях свертывания крови (например, повышенной выработке фибрина) тромбы могут образовываться даже без повреждения сосудов. Если тромб перекрывает более трех четвертей диаметра сосуда, это приводит к гипоксии и накоплению продуктов метаболизма. Артериальный тромбоз — одна из причин инсульта и инфаркта миокарда.

Инициаторы учреждения дня тромбоза уверены: нужно не только просвещать население мира об его опасности, но и привлекать к вопросам тромбообразования и свертываемости крови внимание медиков разных специализаций. В некоторых странах врачи лишены возможности проводить адекватную диагностику этой патологии, проводить оптимальную терапию и профилактические мероприятия. Кроме того, большего внимания требуют поиски инновационных терапевтических схем воздействия на заболевания, связанные с тромбообразованием, и их осложнения.

Всемирный день тромбоза стоит в одном ряду со всемирными днями сердца и борьбы с инсультом и доносит до мирового сообщества информацию о патологиях сердечно-сосудистой системы. Врачи уверены в необходимости его существования: мало кто связывает тромбообразование с тремя основными сердечно-сосудистыми катастрофами: инсультом, инфарктом, тромбоэмболией. В этот день проводятся мероприятия, уже ставшие хорошей традицией: встречи с журналистами, пресс-конференции по проблемам тромбозов, консультативные приемы и диагностические мероприятия в медучреждениях российских регионов, лекции специалистов в области тромбообразования и свертываемости крови посредством телевизионных конференций, обучающие семинары в городах страны.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края