Возбуждено уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции

В связи с поступлением 11.10.2018 информации о массовом обращении в инфекционную больницу г. Новороссийска людей с признаками кишечной инфекции прокуратурой города организовано проведение проверки санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проверкой установлено, что в период с 10.10.2018 по настоящее время в инфекционную больницу города обратилось несколько десятков человек, проживающих в ст. Раевская г. Новороссийска. В ходе обследования вышеуказанных лиц у шестнадцати из обратившихся установлен диагноз «дизентерия Зонне», в том числе у тринадцати несовершеннолетних. Все вышеуказанные лица госпитализированы в медицинское учреждение.

С целью предупреждения распространения заболевания и выяснения санитарно-эпидемиологической обстановки в ст. Раевской территориальным органом Роспотребнадзора организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования, ход которого поставлен прокуратурой города на контроль.

Кроме того, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и локализации очага инфекционных заболеваний в ст. Раевской организовано проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.

В настоящий момент уже выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны должностных лиц администрации города, образовательных учреждений и МУП «Водоканал».

Данные обстоятельства послужили основанием для направления прокурором города в следственный орган материала для организации уголовного преследования. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности).

Расследование уголовного дела взято прокуратурой города на контроль.

Кроме того, прокуратурой города продолжается проверка причин произошедшего, по окончании которой будет дана оценка действиям (бездействию) всех должностных лиц и организаций, обязанных обеспечить водоснабжение надлежащего качества.

И. В. СТУКОНОГ, старший советник юстиции, прокурор города Новороссийска