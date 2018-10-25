Любителям здорового образа жизни

В ноябре в Краснодаре откроется еще одна многофункциональная спортивная площадка — по ул. им. Димитрова, 127. Сейчас на территории идут работы по укладке современного спортивного покрытия, установке секций ограждения и монтажу кабеля линии освещения.

— Работы планируется завершить ближе к середине ноября. Площадка будет многофункциональной. Она предназначена для игры в мини-футбол, волейбол, стритбол и других видов спорта. После открытия площадка будет доступна для любителей спорта,— рассказал главный инженер МБУ «Дирекция спортивных объектов» Владимир Писарев.

Работы по строительству новой многофункциональной спортивной площадки начались 8 октября. Денежные средства на эти цели были выделены первым заместителем председателя городской Думы Краснодара Виктором Тимофеевым.

Специалисты подрядной организации уже приступили к установке секций ограждения по периметру площадки и укладке кабеля линии освещения.

В ближайшее время будет сделано специальное резиновое спортивное покрытие толщиной 10 мм, нанесена разметка для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Кроме того, рабочие смонтируют освещение площадки. На прилегающей к ней территории установят одиннадцать уличных тренажеров, а также комплекс для занятий воркаутом: разноуровневые турники, брусья и скамью для пресса.

Площадь нового спортивного объекта — 650 кв. м, работы планируется завершить 12 ноября 2018 г.