Даже в разгар сезона ОРВИ нужно сделать прививку от гриппа

Вакцинация против гриппа начинается в сентябре и продолжается по декабрь, хотя наилучшее время для нее — середина осени, когда пик простуд и ОРВИ еще не начался. И все-таки сделать прививку против гриппа еще не поздно. Вместе со специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края «Кубань сегодня» отвечает на самые распространенные вопросы о вакцинации.

О чем речь?

Грипп — острая вирусная инфекция, легко распространяемая от человека человеку. Он страшен своими осложнениями, среди которых: пневмония — воспаление легких, отит — воспаление среднего уха (иногда переходит в менингит — воспаление оболочек мозга), поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Как работает прививка?

Введение в организм вакцины — инактивированного вируса или его частей вызывает выработку антител разного типа, что позволяет создать многоуровневую систему защиты от гриппа. Уже через две недели после прививки в организме накапливаются противогриппозные антитела и он становится невосприимчивым к заболеванию. Защитные белки распознают вирус и уничтожают его, не позволяя ему размножиться.

Долго ли она защищает?

Достаточная иммунная реактивность организма сохраняется около шести месяцев, что обеспечивает его высокую сопротивляемость вирусу гриппа в течение всего эпидемического сезона. Эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами составляет 70—90 процентов. То есть вероятность того, что привитой человек заболеет гриппом, всё же сохраняется, но при этом переболеет он им в легкой форме и без развития осложнений.

Когда делать?

Иммунитет после вакцинации вырабатывается уже через четырнадцать дней, хотя для создания устойчивого иммунитета организму требуется около месяца. Поэтому вакцинация против гриппа проводится до подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Как переносится прививка от гриппа?

После прививки может быть небольшое повышение температуры — до 37,5 градуса, покраснение кожи в месте укола и легкая слабость: недомогание не требует лечения и проходит в течение двух-трех дней. Это обычная реакция на любую вакцину и против гриппа в том числе. Хотя большинство людей ничего не ощущают после прививки.

Есть ли для нее противопоказания?

Иммунопрофилактика в виде прививки от гриппа показана всем, в особенности людям часто и длительно болеющим, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям. Однако противопоказания все-таки существуют: это злокачественные новообразования, тяжелая беременность, иммунодефицит человека, аллергия на куриный белок.

Как подготовиться?

За две недели до вакцинации рекомендуется следовать гипоаллергенной диете и за четыре-пять дней отменить прием витамина D. Взрослым людям за два-три дня до вакцинации нельзя употреблять алкоголь. В день вакцинации ни в коем случае нельзя переедать. Непосредственно перед вакцинацией обязателен предварительный осмотр врача с обязательным измерением температуры.

Кого прививают бесплатно?

Тех, кто находится в группе риска по заболеваемости гриппом: детей от шести месяцев до восемнадцати лет, школьников и студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций, людей старше 60 лет, беременных, учителей, медиков, работников образования, сферы обслуживания, ЖКХ и общественного транспорта, людей с хроническими заболеваниями и призывников.

Где прививаться?

Профилактические прививки проводят бесплатно в государственных, муниципальных учреждениях организациях здравоохранения, в кабинетах вакцинации. Платно (от 500 рублей) прививку можно сделать в частных лицензированных медицинских центрах и клиниках.

— Краевой центр вакцинации в специализированной клинической инфекционной больнице: г. Краснодар, ул. Седина, 204 (пятиэтажный корпус, 3-й этаж), тел.: 8 (861) 255-23-25, 259-68-80;

— Краевая клиническая больница №2 (Центр СКАЛ), прививочный кабинет, адрес: ул. Красных Партизан, 6а.

Цифры и факты

Более 1,403 млн кубанцев, в том числе 420 тысяч детей, сделали прививки от гриппа вакцинами против актуальных штаммов вируса гриппа, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения на эпидемиологический сезон 2018—2019 гг.

Только в 1920—1930 гг. эпидемия гриппа унесла в Европе и России, по разным оценкам, жизни от 25 до 40 млн человек.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО