Ежегодная обязательная диспансеризация

Ежегодную обязательную диспансеризацию до конца ноября пройдут 130 муниципальных служащих Горячего Ключа.

Обязанность ежегодно проверять состояние здоровья государственным и муниципальным служащим продиктована Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г № 984н. Его основное требование – удостовериться в отсутствии у сотрудника заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей. Вместе с тем, главная цель углубленного профосмотра заключается в раннем выявлении хронических неинфекционных заболеваний – именно они являются сегодня основной причиной инвалидности и преждевременной смертности в стране. Поэтому диспансеризацию рекомендуется проходить всем гражданам старше 21 каждые три года. В 2018-м ее могут пройти все, рожденные в 1997 году и старше с 3-летним интервалом (1994, 1991, 1988 и т.д.).

Диспансеризация проводится бесплатно в медицинской организации по месту жительства (в Горячем Ключе – в городской поликлинике) и начинается с визита в кабинет участкового терапевта. Программы обследований различаются в зависимости от возраста и пола. Вся процедура разделяется на два этапа. На первом специалисты выявляют пациентов, имеющих болезни или состоящих в группе риска по их развитию. На втором граждане, у которых выявили отклонения в состоянии здоровья, проходят дополнительное углубленное исследование. В случае выявления опасного заболевания человеку окажут всю необходимую медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи.

В завершение диспансеризации участковый врач проводит заключительный осмотр и подводит итог обследования.