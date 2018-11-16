Более 2,4 млн жителей края привились от гриппа

Вениамин Кондратьев прокомментировал журналистам федеральных СМИ ход прививочной кампании на Кубани.

По словам губернатора, в этом эпидсезоне в регионе запланировано привить против гриппа порядка трех млн человек. На сегодня более 80 процентов из них уже получили прививку. То есть практически половина населения Кубани — более 2,4 млн человек — приняла участие в вакцинации.

— Считаю, это ответственный подход к своему здоровью. Ведь именно иммунизация является самой доступной и эффективной мерой профилактики гриппа и помогает избежать эпидемии,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.