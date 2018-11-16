Важная доврачебная помощь

На базе Регионального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения Краснодарского края проводятся специальные курсы, на которых кубанцев обучают навыкам оказания первой помощи.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппова, сначала года обучение прошли педагоги, спасатели, инспекторы ДПС ГИБДД, дружинники, водители — всего 2140 человек. На бесплатных тренингах учат правильному оказанию доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, при утоплении, пожаре, при инфаркте, инсульте и в других ситуациях, опасных для жизни. Полный курс занятий длится 16 часов, а по окончании выдается сертификат.

— Подчас от решительности обычного прохожего зависит жизнь человека. Важно всегда помнить о главном правиле оказания домедицинской помощи: «Не навреди!» — и делать это грамотно,— отметил министр. — Если вы оказываетесь в ситуации, когда кому-то необходима медицинская помощь, следует сразу вызвать скорую медицинскую помощь — 103 или звонить в службу спасения по телефону 112, максимально точно описать, где вы находитесь и что произошло.

Подать заявку на обучение навыкам оказания первой помощи можно по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Подробная информация по организации и проведению обучения размещена на сайте rcmk.ru, в разделе «Учебный центр». Телефон для справок 8 (861) 275-51-64.

Учебный центр государственного бюджетного учреждения «Региональный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Краснодарского края создан одиннадцать лет назад. На его базе обучают навыкам первой помощи сотрудников экстренных служб и жителей региона. За это время курсы прошло более 45 тысяч человек.