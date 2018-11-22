Автоматизированные медосмотры MedPoint24 помогут бороться с фиктивными путевыми листами и увеличат безопасность на дорогах.

Компания «Арциус» - один из первых IT- стартапов в России, который начал развивать технологии в сфере телемедицины и Big Data. Одной из главных разработок, прочно укрепившейся на рынке, стал программно-аппаратный комплекс MedPoint24 для проведения автоматизированных медицинских осмотров.

Проведение качественных предрейсовых и послерейсовых медосмотров работников, в первую очередь водителей, является одной из важных задач для обеспечения не только их безопасности, но и всех участников дорожного движения. По статистике, около 84 % ДТП происходят по вине водителей, из-за «человеческого фактора». И часто предприятия, занимающиеся организованными перевозками и выпускающие водителей на линию, не могут обеспечить полноценный медицинский осмотр. По данным исследования Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», каждая третья отметка в путевом листе о прохождении предрейсового медицинского осмотра профессиональным водителем получена фиктивно, а в крупных городах этот показатель достигает значения 2 из 3. Программно-аппаратный комплекс MedPoint24 решает эту проблему и позволяет проводить медосмотры дистанционным способом.

Как это работает? Сотрудник, к примеру, водитель, приходит к специальному терминалу или компьютеру для прохождения предрейсового осмотра. На первом этапе, следуя инструкциям на экране автоматизированного рабочего места (АРМ), сотрудник авторизируется в системе. Далее с помощью алкотестера, тонометра и термометра самостоятельно измеряет пульс, давление, наличие или отсутствие паров алкоголя, температуру. Медицинский работник с помощью веб – камеры контролирует процесс измерения, тем самым обеспечивает достоверность результатов. Полученные данные автоматически передаются на АРМ медработника, который анализирует показатели и дает заключение о допуске или не допуске водителя на работу. Диспетчер в свою очередь получает информацию от фельдшера и принимает решение о выдаче путевого листа. Общее время прохождения медосмотра занимает не больше трех минут! Руководитель предприятия или подразделения видит при этом данные медосмотра каждого сотрудника в режиме реального времени, а также всю статистику медосмотров по каждому сотруднику за все периоды. Он всегда из любой точки, где есть интернет, может быстро ознакомиться с медицинским журналом и увидеть всю статистику в удобных аналитических отчетах.

Пользователь услуги имеет возможность проводить медосмотры в любое время дня и ночи. При этом MedPoint24 предоставляет круглосуточную поддержку клиентам, которая включает в себя не только техническое обслуживание комплекса, но и работу квалифицированного медицинского персонала, обучение, а также, что немаловажно, - предоставление резервного канала, который будет гарантировать бесперебойность всего процесса, безопасность передачи и хранения личных данных.

Помимо безопасности и легкости процесса прохождения медосмотра, MedPoint24 позволяет значительно сокращать издержки и оптимизировать расходы: исключаются непрофильные затраты на организацию рабочих мест медработников и закупку медицинского оборудования.

Немаловажным является и стопроцентное исключение влияния человеческого фактора на процесс и результаты медицинского осмотра. Автоматизированный программный комплекс MedPoint24 не врет, не берет взяток, его сложно уговорить подписать бумагу, невозможно разжалобить, он не верит на слово.

MedPoint24 работает на рынке более 10 лет, и свыше 500 организаций уже доверили компании этот важный процесс прохождения медосмотров. Среди них такие крупные предприятия, как X5 Retail Group, «Почта России», «Банк России», ЗАО «Газпромнефть–Аэро», Пивоваренная компания «Балтика», «Мираторг», «Дымов», АО «Гознак» и другие. Ежедневно компания проводит более 12 тысяч осмотров.