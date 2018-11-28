Онлайн-записи к кардиологу в поликлиниках Кубани не будет

По итогам мониторинга доступности врачей-кардиологов в поликлиниках Краснодарского края в региональном отделение ОНФ состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались выявленные проблемы: отсутствие кардиологов в Центральных районных больницах отдельных районов края, трудности с записью к врачу на прием через онлайн сервисы. К обсуждению были приглашены специалисты Минздрава, Росздравнадзора Краснодарского края, главные врачи ЦРБ и поликлиник Кубани, ректоры медицинских образовательных организаций, активисты.

По словам заместителя Минздрава Кубани, укомплектованность врачами кардиологами в Краснодаре составляет 96,3%. Совсем иная картина складывается в районах и других городах края. В результате мониторинга было выявлено отсутствие врача-кардиолога в ЦРБ Кореновска и Новокубанска, в которых проживает 43 и 35 тысяч жителей соответственно. Пациентам с болезнями сердца в Новокубанске предлагают обращаться в сосудистый центр в г. Армавире, но, хотя до Армавира доехать не так далеко, в ЦРБ там принимают только по экстренным случаям. В станице Щербиновская также нет врача-кардиолога, в одной из поликлиник Сочи врач на период мониторинга был в отпуске, а замены не было, в селе Белая глина врач на переподготовке. Нехватка врачей узких специальностей, особенно в отдаленных районах края существует, но можно воспользоваться услугой телемедицины и проконсультироваться с нужным специалистом в дистанционном режиме, напомнили представители Министерства здравоохранения края.

«Создание сосудистых центров в более крупных городах региона, телемедицина, электронные медицинские карты – это хорошие практики и нововведения, – комментирует эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб, - но необходимо обеспечить доступность квалифицированных медицинских кадров для жителей каждого населенного пункта. Если ФАП в населенном пункте не оснащен доступом к сети интернет, то при отсутствии специалиста, пациент не может ни обратиться к специалисту, ни получить телеконсультацию. Это необходимо исправлять».

На заседании представители медицинских учреждений заявили, что запись к врачу-кардиологу в поликлинике осуществляется через участкового врача и онлайн - записи к кардиологам не предвидится. Именно поэтому активисты столкнулись с проблемой записи к специалисту. Напомним, из 27 проверенных поликлиник края, в 18 случаях активистам не удалось записаться к кардиологу с помощью электронных сервисов. Как пояснили медики, часто граждане путают неврологию с болезнями сердца и сразу обращаются к кардиологу, так делать не нужно. Терапевт сам ставит диагноз, назначает необходимые анализы и только тогда, при необходимости, выдает направление к кардиологу. По итогам обсуждения этого вопроса активисты и члены штаба общероссийского народного фронта решили провести мониторинг онлайн-записи к другим узким специалистам и врачам-терапевтам.

Помимо предоставления услуги электронной записи, с 2016 г. в крае действует единая электронная система, в которой медицинские карты пациентов должны быть доступны в любом медучреждении, но с системой ФАПов до сих пор эта услуга не синхронизирована.

«По многим вопросам здравоохранения мы опережаем другие регионы. Например, проект «бережливая поликлиника», реализуемый в крае, не только успешно развивается, но и является источником передового опыта. Кубань показывает одни из лучших результатов по снижению смертности и повышению рождаемости, и тем более важно своевременно решать возникающие проблемы. Цифровые медицинские сервисы активно внедряются в стране и у нас в крае, на них выделяются немалые бюджетные средства. Мониторинг ОНФ по записи онлайн на прием к узким специалистам будет продолжен в крае, он проводится для устранения проблем записи на прием к врачам. Федеральным и краевым бюджетом на эти цели выделяются немалые средства и каждый рубль из них должен эффективно работать. Цифровые сервисы не должны дублироваться или работать с системными ошибками. Важно сделать простой и функциональный электронный сервис для каждого пациента». – прокомментировала депутат Госдумы, Светлана Бессараб.