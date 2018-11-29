1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом.

Впервые этот день отмечался в 1988 году после того, как на встрече министров здравоохранения стран мира прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Дата была установлена в целях привлечения внимания мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о ней и борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и ВИЧ-инфицированных. Официальным символом борьбы со СПИДом стала красная ленточка, внешне напоминающая перевернутую английскую букву V. Этот символ сегодня можно увидеть на всех информационных носителях, связанных с болезнью.

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

По данным ООН, на сегодняшний день более сорока миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ. Продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста. В 2017 году Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) выпустила доклад, в котором отмечается, что доступ к лечению в значительной степени возрос.

В октябре 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года. В качестве основных целевых показателей реализации стратегии определены: охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения России; доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека и получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением. Предполагается, что результаты реализации стратегии будут также оцениваться по показателю информированности населения в возрасте 18—49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции и показателю разработки и внедрения межведомственных профилактических программ по сокращению ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков.

Всемирный день борьбы со СПИДом 2018 года сопровождается просветительскими акциями. Первого декабря проходят публичные лекции, семинары, выставки. Участниками могут быть все желающие. Здесь слушателям рассказывают о мерах защиты и предосторожности от болезни, о механизмах заражения. Развенчиваются ложные представления и мифы о способах передачи смертельно опасного возбудителя. Особое внимание уделяется разъяснительной работе в учебных учреждениях. В школах готовятся стенгазеты, размещаются плакаты, проводятся тематические занятия. В средствах массовой информации транслируются программы о мероприятиях. Сюжеты рассказывают о жизни инфицированных, их судьбах, ходе лечения. Сообщается о последних достижениях в терапии. Благотворительные организации выделяют гранты на исследовательскую работу. Ученые делятся собственными прогнозами, говорят об успехах и трудностях. Видные деятели культуры, искусства, звезды шоу-бизнеса записывают видеоролики, обращающие внимание на проблему ВИЧ. Отсутствие на сегодняшний день лекарств от недуга компенсируется широкой образовательной кампанией. Ее цель — сократить рискованные действия людей, повышающие вероятность заражения.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края