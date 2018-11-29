Кубанские медики на доабортных консультациях убедили более девяти тысяч женщин стать мамами

Доабортное консультирование позволило уговорить более девяти тысяч беременных за пять лет стать матерью.
Только за девять месяцев 2018 года медиками Кубани сохранено больше тысячи жизней — число абортов по решению женщины уменьшилось на 17 процентов.
Сегодня медицинские работники Кубани проводят большую работу по доабортному консультированию женщин, оказавшихся перед сложным выбором. В женских консультациях края организована работа шестидесяти кабинетов медико-социальной помощи, в которых работают психологи и специалисты по социальной работе.
В крае регулярно проходят акции «Подари жизнь» — неделя против абортов, в рамках которых проводится активная профилактическая и просветительская работа с привлечением представителей духовенства, консультирование супружеских пар по вопросам сохранения репродуктивного здоровья.
Сегодня каждая третья женщина, обратившаяся за направлением на аборт, принимает решение о сохранении беременности.
Куда обращаться за помощью
Очень сложно принять решение: прервать беременность или сохранить жизнь малыша? Как правило, такой выбор сопровождается непростыми жизненными обстоятельствами, и в такой момент женщине не хватает уверенности в своих силах и поддержки близких людей. Министерство здравоохранения Краснодарского края заботится о женщинах, готовящихся стать матерью. Именно поэтому на территории нашего региона реализуется сразу несколько программ, призванных самыми разными способами помочь будущей маме сделать правильный выбор, а уже состоявшимся родителям — подарить ребенку больше заботы.
Беременным
- Вы оказались в сложной жизненной ситуации, и вам требуется консультация по вопросам планирования дальнейшей беременности?
Психологическую поддержку по телефону доверия окажут специалисты ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» Министерства здравоохранения Краснодарского края 8 (989) 169-38-64, с 09:00 до 18:00.
- Хотите быть готовой к материнству и знать все детали, необходимые для заботы о вашем будущем ребенке: как подготовиться к родам, правильно кормить грудью, подбирать режим дня ребенка и другие важные вопросы?
Школа будущих мам проводит регулярные занятия в Перинатальном центре на базе Детской краевой клинической больницы Минздрава Краснодарского края. Записаться можно по телефону 8 (861) 262-35-44 или на сайте.
Родителям
- Если у вашего ребенка диагностирован сахарный диабет, помимо лечения необходимо придерживаться правильного образа жизни. Как? Расскажут на занятиях Школы сахарного диабета несколько раз в месяц на базе Детской краевой клинической больницы Минздрава Кубани. Запись по телефону 8 (861) 268-45-78 или на сайте.
- Детям с избыточной массой тела также нужна поддержка родителей и контроль питания. Школа коррекции, профилактики ожирения у детей проходит не реже двух раз в месяц в Детской краевой клинической больнице Минздрава Краснодарского края. Запись по телефону 8 (861) 268-45-78 и на сайте.
- «SMS маме». Федеральная информационно-образовательная программа, призванная помочь беременным и молодым мамам, действует на Кубани уже два года. Уникальность программы в том, что вся информация представлена специалистами и девушкам нет необходимости задавать интересующие вопросы на различных интернет-форумах, обсуждать их с некомпетентными пользователями. Программа носит исключительно социальный характер, не преследует никакой коммерческой выгоды, не рекламирует и не продвигает какие-либо продукты или услуги. Содержание сообщений для данного сервиса разработано ведущими специалистами Министерства здравоохранения РФ. Воспользоваться сервисом «SMSмаме» на территории Краснодарского просто. Достаточно отправить бесплатное сообщение со словом «мама» на единый номер 5253. Затем придет SMS-сообщение, на которое нужно ответить, указав дату рождения ребенка или предполагаемую дату родов. После окончания регистрации на телефон будет приходить два-три текстовых сообщения в неделю до достижения ребенком возраста в год. От рассылки можно отказаться в любой момент, бесплатно отправив со своего мобильного телефона слово «Стоп» на номер 5253. Сервис доступен также в соцсети «Телеграм» и приложении «Вайбер».