Как компенсировать затраты на лечение и лекарства по ОМС?

Когда человек попал в непростую ситуацию и был вынужден оплатить услуги или лекарства при нахождении в стационаре или при лечении дома по полису обязательного медицинского страхования, он вправе обратиться в страховую компанию за возмещением, напоминает «АльфаСтрахование – ОМС».

Пациент имеет право требовать денежную компенсацию с медучреждения, если клиника входит в перечень организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Кроме того, возврат возможен только, если из личных средств приобретались медикаменты, которые должны были предоставить бесплатно. Это препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи.

Если произошла оплата услуг или лекарств, которые должны были предоставляться бесплатно, нужно сохранить кассовые и товарные чеки (или другие документы, подтверждающие оплату) для того, чтобы иметь возможность обратиться в страховую компанию за защитой своих имущественных интересов.

В заявлении следует изложить факты и приложить копии всех документов, подтверждающих оплату. Страховая компания проанализирует ситуацию в соответствии с законами РФ в сфере ОМС. Если будут основания для возмещения денежных средств застрахованному, компания обратится в медицинское учреждение. Если оснований не будет, то клиент получит об этом письменное извещение.