Профсоюзы Кубани и ОНФ выступают за качественную диспансеризацию

Ежегодно примерно полумиллиону россиян ставят диагноз онкология. Порядка 280 тыс. в год граждан уходят из жизни из-за этой страшной болезни. Между тем, при раннем выявлении как онкологических, так и сердечно-сосудистых, заболеваниях лёгких и сахарном диабете врачи дают благоприятные прогнозы. Именно на это направлена диспансеризация, которую может пройти любой гражданин России раз в три года за счет средств ОМС.

Не все работодатели с пониманием относились к необходимости диспансеризации для своих сотрудников. Поэтому профсоюзы давно выступали за внесение изменений в Трудовой кодекс, которые бы упрощали процесс прохождения медобследования работающими. И вот, со следующего года работники смогут получить освобождение от работы на 1 день раз в три года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста - в 2 рабочих дня каждый год.

«Этот закон будет больше мотивировать население следить за своим здоровьем. Теперь работающему человеку не нужно брать отгул, или отпуск для того, чтобы пройти диспансеризацию. Работодатель будет обязан отпустить его с сохранением заработной платы, - комментирует лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Работодатели должны быть заинтересованы в предоставлении работнику возможности пройти углубленный медицинский осмотр. Ведь это намного выгоднее, чем впоследствии нести убытки из-за «длительных больничных» и несчастных случаев на производстве».

Но появилась новая проблема. Даже по системе ОМС услуги врача-терапевта, акушера-гинеколога, электрография, флюорография и биохимический скрининг обойдутся в 1700 рублей. При этом одного человека должно осмотреть 9 врачей: терапевт, акушер-гинеколог, невролог, хирург, офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, психиатр, психиатр-нарколог. Без учёта услуг двух последних специалистов сумма вырастает до 2500 рублей. Разумеется, не для пациентов. За все обследования, консультации платит государство. К слову, в коммерческих клиниках подобное обследование обойдётся в гораздо большую сумму.

В итоге, зачастую сегодня при заключении договоров на диспансеризацию больше смотрят на цену услуг, а не на их качество. На торгах побеждает поставщик, у которого стоимость услуг будет меньше. По итогам проведения большого количества аукционов в электронной форме цена контракта зачастую снижается на 50-75 % от начальной максимальной. При проведении котировок – 30-50 % соответственно. И какие услуги работающие сотрудники смогут получить на такую сумму? К примеру, при проведении в сентябре 2018 года торгов на оказание услуг по диспансеризации 334 сотрудников министерства труда и социального развития Краснодарского края с начальной цены контракта в 1 189 957,67 итоговая стоимость закупки снизилась более чем в 5 раз и составила 226 700 рублей. Из планируемого расчета на одного человека - 3562,74 рублей, стоимость осмотра составила - 678,74 рублей.

В результате смысл диспансеризации как возможности раннего обнаружения серьёзных заболеваний при таких условиях пропадает. Нельзя допускать непрофессионалов, недобросовестных поставщиков медицинских услуг к проведению

диспансеризации и медосмотров, от которых зависит здоровье, а порой и жизнь людей. Проводить диспансеризацию должны не сомнительные фирмы "рога и копыта", а квалифицированные клиники, которые располагают всем современным и необходимым оборудованием.

«При снижении цен на медицинские услуги, безусловно, страдает и их качество. Поскольку к участникам данных видов закупок не применяются дополнительные требования, то торги может выиграть любое юридическое лицо. Даже не имеющие возможности провести требуемые полноценные медицинские обследования. Поэтому данная проблема должна иметь комплексное решение, а именно, создание типового технического задания, отдельные положения которого будут защищать заказчика от недобросовестного поставщика услуг. Для разработки такого технического задания профсоюзы совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта обратятся в департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края». - прокомментировала ситуацию Светлана Бессараб.