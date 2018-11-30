3D-моделирование на службе у хирургов

Трансплантат для реконструкции дефекта челюсти пациента взят из его малоберцовой кости. С помощью 3D-моделирования нижняя челюсть воссоздана в полном объеме – как по верхнему, так и по нижнему контуру. Операция длилась более 10 часов.

В Первую краевую больницу обратился 28-летний краснодарец Михаил с жалобой на острую боль в нижней челюсти. Несколько лет назад в одном из медицинских учреждений России ему прооперировали доброкачественную опухоль. Однако костно-пластический материал, установленный на место удаленного фрагмента челюсти, не прижился. Шло воспаление, в любой момент мог случиться патологический перелом.

Хирургическими методами очаг воспаления был «погашен», и врачи НИИ-ККБ№1 приступили к реконструкции. Обычно ее делают либо по нижнему, либо верхнему контуру челюсти. Второй вариант, например, более удобен для последующей установки зубных имплантов. Но челюстно-лицевые хирурги предложили иной – лучший – метод лечения.

Материалом для реконструкции врачи избрали малоберцовую кость больного. С помощью 3D-моделирования и стереолитографических моделей они «сложили» ее фрагменты в нужных местах и под нужным углом, воссоздав идеальные контуры удалённого фрагмента нижней челюсти. Т.е. нижнюю челюсть удалось восстановить абсолютно полностью: как по верхнему, так и по нижнему краю!

– Мы обучились этой технологии у московских и тайваньских коллег, – рассказывает заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Грант Забунян. – На подготовку к операции ушла неделя, а само вмешательство длилось 10 часов.

На восьмые сутки после операции молодой мужчина чувствовал себя здоровым: он свободно разговаривает, питается уже не через зонд, передвигается без трости и боли больше его не мучают. Михаил готовится к выписке из стационара. После полного приживления трансплантата специалисты планируют восстановить больному утраченный зубной ряд.