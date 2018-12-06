Из Абхазии — за здоровьем

В присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой руководители профильных ведомств Краснодарского края и Республики Абхазии Евгений Филиппов и Тамаз Цахнакия подписали соглашение, согласно которому получать медпомощь на территории Кубани по полису ОМС смогут россияне, постоянно живущие в Абхазии.

Документ предусматривает, что граждане России, проживающие на территории Абхазии, смогут лечиться в учреждениях здравоохранения Краснодарского края в рамках обязательного медицинского страхования.

— Подписание этого соглашения — исторически и географически закономерно. Это долгожданный и очень важный для обеих сторон шаг,— отметил Евгений Филиппов. — Медицинские организации региона готовы в круглосуточном режиме оказывать медпомощь россиянам, проживающим в Республике Абхазия.

Напомним: 8 августа 2017 года в рамках встречи президентов России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимба в Пицунде министры здравоохранения России и Абхазии Вероника Скворцова и Тамаз Цахнакия подписали соглашение о сотрудничестве в области организации страхования россиян, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе ОМС России и оказании им медицинской помощи в медорганизациях России. По данным Минздрава Абхазии, на сегодняшний день полисы ОМС РФ получили 41 тыс. человек.