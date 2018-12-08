Создание условий для самореализации

Сейчас в стране проходит Декада инвалидов, а 3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалидов как повод привлечь внимание для решения важнейших проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями по здоровью, защиты их прав и интересов, как напоминание, что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.

Многие из них сегодня занимают активную жизненную позицию, стремятся преодолеть выпавшие на их долю трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться, создавать семью, принимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься спортом, художественным творчеством.

Самой распространенной пенсией ПФР для людей с ограниченными возможностями является страховая пенсия по инвалидности. Этот вид пенсии назначается любому гражданину, признанному инвалидом, если у него есть хотя бы один день страхового стажа. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет страхового стажа, Пенсионный фонд выплачивает ему социальную пенсию по инвалидности.

Государственная пенсия по инвалидности назначается гражданам, ставшим инвалидами в результате военной службы, вследствие радиационных или техногенных катастроф.

Всем гражданам с ограниченными возможностями, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируется совокупное материальное обеспечение не ниже установленного прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае в 2018 году — 8537 рублей, 2019 году — 8657 рублей.

Главным видом социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями и одной из самых массовых выплат Пенсионного фонда является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Получающим ЕДВ гражданам также предоставляется набор социальных услуг, включающий в себя бесплатные лекарственные и медицинские изделия, путевку и проезд на санаторно-курортное лечение. Если гражданин не нуждается в этих услугах, он может получать частичный или полный денежный эквивалент набора.

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для граждан с ограниченными возможностями, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1200 рублей в месяц. Тем, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, размер выплаты может в разных случаях составлять 1200 или 5500 рублей.

Также стоит отметить, что средства материнского (семейного) капитала можно направить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю поздравляет мужественных и сильных духом людей с праздником. Желаем крепкого здоровья, несокрушимой воли к победе, заботы и внимания со стороны окружающих, душевного спокойствия, тепла и уюта, осуществления всех замыслов и мечтаний!