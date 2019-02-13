Сотрудники транспортной полиции провели в Анапе свой День донора

В рамках празднования 100-летия со дня образования органов внутренних дел на транспорте в Анапском линейном отделе МВД России на транспорте прошла благотворительная акция «День донора в транспортной полиции». Сотрудники отдела и линейных пунктов выступили участниками акции, целью которой является вовлечение граждан и повышение понимания важности донорской крови как ничем незаменимого лекарственного средства для оказания необходимой помощи больным.

В отделении переливания крови Городской больницы Анапы есть медицинские карты многих сотрудников АЛО МВД России на транспорте. И, как показывает практика, многие из них отличные доноры, их плазма заложена для экстренных случаев. Благодаря жесткому медицинскому контролю сотрудников при поступлении на службу, кровь доноров в погонах всегда хорошего качества.

Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте