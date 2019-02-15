Новый бальнеологический курорт планируют построить в горах Сочи

Возможности реализации проекта обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин на Российском инвестиционном форуме.

Глава края отметил, что за последние несколько лет горный курорт «Роза Хутор» стал по-настоящему мировым, он пользуется популярностью у российских и иностранных туристов. В год здесь отдыхает порядка двух миллионов человек.

– Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом и хотите развивать бальнеолечение. Именно это направление является приоритетным для санаторно-курортного комплекса края, так как позволяет решить вопросы всесезонной загрузки, – сказал губернатор.

Глава региона заметил, что возможности края в сфере бальнеологического лечения неограничены, но богатыми природными ресурсами необходимо умело пользоваться, чтобы не нанести вред окружающей среде.

В свою очередь Сергей Бачин отметил, что за прошедшие после Олимпиады пять лет, «Роза Хутор» динамично развивается, строятся новые подъемники и трассы, а сейчас перспективным является развитие бальнеологии и экотуризма. По его словам еще сто лет назад рядом с курортом в долине реки Мзымта был найден Царский источник с целебной водой, которая по составу аналогична кисловодскому нарзану.

– Мы планируем сделать этот источник стартовым элементом будущего бальнеокурорта. Первым этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря – его хотим завершить к концу 2020 года. Вторым – строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. На это понадобится пять-семь лет, – пояснил Сергей Бачин.

Он уточнил, что новый курорт существенно расширит емкость номерного фонда «Розы Хутор», которая сейчас превышает семь тысяч человек, увеличит туртопоток и будет способствовать развитию Красной Поляны как уникального горноклиматического курорта мирового уровня.

Ирина СИЗОВА