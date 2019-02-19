Компьютерные игры: польза или вред?

В наш информационно-компьютерный век одним из главных вопросов, вызывающих немало споров и волнений родителей, является вопрос о пользе и вреде компьютерных игр для детей.

Бытует мнение, что увлечение виртуальной реальностью весьма отрицательно отражается на интеллектуальном, эмоциональном и даже физическом развитии детей. Мол, сидят они всё свободное время, уткнувшись в монитор или смартфон, и ни на что практически не реагируют. Мало того, ребята становятся менее активными в общении со сверстниками, да и вообще в общении. Перестают проявлять себя в творчестве, а ранний контакт с виртуальными мирами снижает их чувствительность, способность сопереживать другим. Они становятся жестокими в своих мыслях, практически перестают играть в подвижные игры (особенно на свежем воздухе), из-за чего губят свое здоровье, и, что самое ужасное, становятся агрессивными…

То есть если собрать все эти «замечательные» характеристики воедино, то получается, что современный ребенок, зараженный злодейским виртуальным вирусом, совершенно не приспособлен к жизни, слаб и беспомощен.

Но так ли уж на самом деле несчастны эти самые современные дети и подростки, проводящие немало времени со своими любимыми компьютерными героями? Насколько же все-таки они ограничены и искалечены, как считает большинство взрослых? В чем польза от компьютерных игр и как сделать так, чтобы польза не переросла во вред?

Итак, о плюсах. Компьютерная игра, как и любая другая, по мнению большинства специалистов в различных областях науки, особенно в психологии, не просто развлечение или забава. Виртуальные игрушки затрагивают желания и фантазии, таящиеся в душе каждого человека. Погружение в придуманный мир, с такой красочной мультипликационной графикой и качественным звуком, тренирует внимание, память, заставляет работать в быстром темпе и в постоянно меняющихся условиях. Кроме того, играя в виртуальные игрушки, дети учатся исправлять свои ошибки, совершенствоваться, переживать поражения, стараясь относиться к ним как к эпизодическому, незначительному результату.

Например, так называемые экшен-игры способствуют развитию пространственного мышления, увеличению мозговой активности, скорости реакции. Связано это с тем, что объем серого вещества в лобно-теменной доли мозга задействуется меньше, вследствие чего игроки лучше фильтруют полезность и практичность информации и быстрее реагируют на принятие решений.

RTS и CTS, или известные всем стратегии, способствуют тому, чтобы ребенок быстрее и продуктивнее справлялся с логическими задачками. Ролевые игры (жанр RPG) развивают коммуникативные навыки.

Моему сыну девять, и одна из его любимых игр — Minecraft. Сначала я не понимала, что интересного может быть в складывании кубиков, но потом поняла: ребенок создает из них свой собственный удивительный и неповторимый мир.

— Моя задача — успеть создать убежище от ночных чудовищ,— объяснил Сашка. — Когда всходит солнце, я собираю разные ресурсы, продовольствие, инструменты, с помощью которых укрепляю свой дом. Хочешь попробовать?

Я пробую. Получается медленно, и домик выходит слишком примитивным.

— Надо ловушки ставить, строить тайные комнаты. Смотри, как нужно… — вздыхает мое чадо и удивляется: — Неужели ты никогда не играла в компьютерные игрушки в своем детстве?

— Почему это не играла? Играла.

Например, в очень популярную электронную игру «Ну, погоди!» («Электроника ИМ»). Управляя волком, нужно было как можно больше наловить яиц в корзину. Были эти портативные игрушки по причине высокой цены далеко не у всех, поэтому играли мы по очереди, предлагая счастливому обладателю «Электроники» что-нибудь взамен.

— Жалко смартфонов не было, чтобы ее скачать,— посокрушался мой ребенок, в очередной раз заставив почувствовать меня динозавром. Когда он был еще младше, долго не мог поверить, что в моем детстве не было мобильных телефонов, а мультфильмы Уолта Диснея показывали только по воскресеньям, в шесть часов вечера.

...Что же касается реального, настоящего общения, доверительных отношений, которых, как считают многие обеспокоенные родители, не хватает их отпрыскам, то причин для паники нет и в этом случае. По крайней мере, так считают психологи. Настоящего общения у современных детей столько же, сколько было и раньше. Спросите у своего ребенка, сколько у него верных, настоящих, по его мнению, друзей? Ответ предсказуем: два или три человека. Разве десять, двадцать лет назад было не так же? Может быть, конечно, изменилось количество знакомых, но качество отношений не поменялось. И двадцать лет назад были мальчики и девочки, которые не могли найти себе верных друзей и подруг и страдали в одиночестве. И сейчас немало ребят, обожающих гонять на велосипеде, часами сидеть с удочкой и играть в войнушку.

А еще оказывается, компьютер и планшет могут играть не только развлекательно-познавательную, но и, главное, обучающую роль для малышей. С помощью умной машины крохи могут научиться различать цвета, считать, читать, рисовать и даже сочинять музыку. Также современные чада, проводя несколько минут в день за монитором, помимо вышеперечисленных «полезностей» получают и обратную связь. То есть, в отличие от обычных игрушек (кубиков, конструкторов, мозаики и тому подобных, которые также, безусловно, необходимы и важны для развития), мультяшные герои компьютерных игр разговаривают с ребенком, помогая ему, хваля, направляя, подбадривая и советуя по-другому справиться с той или иной задачей. Кроме того, с помощью игр малыш привыкает к работе на компьютере, без которого в наших современных реалиях уже просто невозможно существовать.

Конечно, это верно только в том случае, если процесс воспитания ребенка проходит на должном уровне. То есть родители ежедневно занимаются со своим малышом и четко осознают, что компьютерная игра — это прежде всего помощник в воспитательном процессе, а не способ занять ребенка, чтобы выкроить немного свободного времени для себя.

Самое главное, что должен знать каждый родитель: всё хорошо в меру. Контролировать время, которое проводит ребенок перед монитором, отстреливая нарисованных монстров и прыгая через извергающиеся вулканы, просто необходимо. Во-первых, чтобы не было проблем со зрением, а во-вторых, чтобы ребенок не впал в психологическую зависимость. Если вдруг вы заметили, что ребенок становится слишком агрессивным или психованным (не получается, например, пройти какой-нибудь сложный уровень), следует ограничить ему время или вообще запретить вызывающую негативные эмоции игру. Злится — забирайте смартфон, выключайте компьютер. Но не забывайте при этом разговаривать с ребенком и объяснять, как важно быть терпеливым.

Главное — уловить ту грань, когда ребенок уже не захочет контролировать свои эмоции и поведение. Если этот важный момент упущен и ребенок стал неуправляемым, впал в зависимость от компьютерной игры, то тут помочь ему родители смогут уже вряд ли. Даже если будете на него кричать и выбросите компьютер на свалку. Психологические проблемы подвластны только врачу-специалисту. По мнению психологов, компьютер в этом случае играет своеобразную роль убежища для уже психологически неблагополучного ребенка. То есть обделенного вниманием, с возможными проблемами в учебе или во взаимоотношениях со сверстниками, ощущающего себя ненужным. Роль эту при отсутствии компьютера могли с таким же успехом сыграть и телевизор, и сигареты, и употребление наркотических средств, и многие другие нехорошие привычки.

При выборе игры учитывайте возрастные ограничения (их обычно устанавливают разработчики игры). Например, если вашему чаду двенадцать лет, а он сутками играет в игры «18 +», здесь уж точно можно поспорить о пользе игрового процесса. Кстати, при желании можно установить на компьютер специальную программу родительского контроля. Подобные программы блокируют сайты с недетским содержимым, а родители могут еще и контролировать время, автоматически выключая экран через заданный промежуток времени. Но имейте в виду: ни одна даже самая продвинутая программа не даст гарантии полной безопасности. Более того, современные дети легко могут найти в Интернете инструкцию, как убрать программу родительского контроля. Причем сделают это так грамотно, что вы будете находиться в приятном неведении еще долгое время. Не забывайте также и о смартфонах и планшетах, которые контролировать еще сложнее.

Интересные факты о компьютерных играх

Самая первая видеоигра в истории была создана в 1961 году студентом из Массачусетского университета Стивом Рассэлом и носила название SpaceWars.

Мировая индустрия видеоигр оценивается в семьдесят миллиардов долларов.

В Южной Корее детям, не достигшим шестнадцатилетия, запрещено законом играть в видеоигры после полуночи.

«Тетрис» был изобретен в 1982 году и сразу получил огромную популярность. В мире было продано сорок миллионов копий тетриса.

Игра FIFA 2001 была интересна не только тем, что в нее можно было играть, но и тем, что ее можно было с удовольствием нюхать: диски игры пахли свежей газонной травой.

Людмила МЕЦЛЕР