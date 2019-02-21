Кубанские онкологи успешно лечат рак без операции

Консервативная методика лечения локальных и местнораспространенных форм плоскоклеточного рака анального канала — одномоментная сочетанная химиолучевая терапия — успешно применяется в онкодиспансерах Краснодарского края.

В Краевом онкологическом центре №2 (Сочи) этот вид лечения проводится с 2016 года. За это время 25 пациентов диспансера были выписаны с результатом полной регрессии опухоли, без инвалидизирующих видов хирургического лечения. Врачи сохранили людям высокое качество жизни.

Метод лечения основан на проведении первого этапа дистанционной лучевой терапии с одномоментным введением лекарственных противоопухолевых препаратов, далее — запланированный перерыв с целью максимальной реализации эффекта и объективной оценки динамики от проведенного лечения. В случае выраженного положительного результата проводится этап локального лучевого воздействия непосредственно на остаточный опухолевый очаг в виде внутриполостной лучевой терапии.

— Оперативное вмешательство при этой форме рака является крайней мерой,— констатирует главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко. — Для того чтобы избежать запущенной стадии онкологического заболевания, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры в поликлинике.

Хорошая возможность для обследования — ежегодные акции Министерства здравоохранения Краснодарского края «Мужское и женское здоровье».

Мужчины, особенно старше 50 лет, до 22 февраля могут пройти обследование у специалистов общей лечебной сети в поликлиниках по месту жительства. Врачи осматривают кожу, щитовидную железу, состояние слизистых оболочек и лимфоузлы. При обнаружении онкологической патологии пациенты направляются на углубленное обследование к онкологам в диспансеры края.

Такое обследование позволяет выявить онкологические заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение.

А с 25 февраля по 1 марта кубанские медики в поликлиниках края ждут на обследование женщин. Пациенток также осмотрят с целью выявления онкологической патологии и при малейшем ее признаке направят на углубленную диагностику и лечение в один из краевых онкодиспансеров.

Обследование можно пройти в поликлинике по месту жительства без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис.