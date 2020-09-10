Бренд Кубани — современные комфортные дороги

Наш рассказ о людях, которые не ищут легких путей, не гнушаются тяжелым физическим трудом, не жалуются на погодные условия и в большинстве своем скромные доходы, а просто занимаются важным делом. Они, работники дорожного хозяйства, чей праздник страна отметит в предстоящее воскресенье, прокладывают и ремонтируют автомобильные дороги, благоустраивают их, эксплуатируют, создавая комфортные условия для нас с […]