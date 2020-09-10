Новости
В Краснодаре живодер зверски избил собаку в подъезде многоэтажки
Полицейские Краснодара проводят проверку по факту жестокого обращения с животными. В одном из многоквартирных домов по ул. Героев Разведчиков,12 живодер зверски избил собаку на глазах своих соседей. Очевидцы сообщают, что вечером, 18 октября 2020 года живодер еще на улице начал избивать собаку, потом, зайдя в лифт продолжил издевательство над животным. Все его действия зафиксировали камеры […]
Количество COVID-больных на Кубани превысило 16 тысяч человек
За весь период пандемии в Краснодарском крае заболели 16 014 человек. Из них 105 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки 20 октября. Среди новых заболевших 52 женщины и 53 мужчины, в их числе 11 детей. Традиционно больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Краснодаре, где инфекция за сутки выявлена у 44 человек. В Сочи […]
В Краснодаре по решению суда снесут 444 гаража
Вчера, 19 октября 2020 года начали сносить железные гаражи по улице Дмитрова, завершится демонтаж в феврале 2021 года. Об этом сообщила администрация Краснодара. Решение о сносе 444 металлических гаражей было вынесено еще в 2010 году Советским районным судом Краснодара. Однако, процедура не проводилась вплоть до 2019 года. Тогда, администрация приняла решение снести гаражи за бюджетные […]
На Кубани запрет на посещение леса продлен до 8 ноября
В Краснодарском крае ввели ограничение пребывания людей в лесах а также въезда в них на любом транспорте. На Кубани с 19 ноября 2020 года действует особый режим, который запрещает посещать лес и передвигаться по нему на транспортных средствах. Также под запрет попадает сжигание травы и разведение костров. Связано это с засушливой жаркой погодой. Для любителей […]
Сочи затопило после мощного ливня
Большое количество осадков выпало на Сочи вчера, что привело к серьезным последствиям. Затопило улицы города, потоком воды смывало автомобили, было затруднено движение автотранспорта. Под порывом сильного ветра и дождя рухнуло дерево в районе санатория «Зелёная роща», тем самым было перекрыто движение на этом участке дороги. Работа для коммунальных служб будет не малая. Им предстоит привести […]
В Краснодаре исчезнут металлические заборы вдоль дорог
Мэр города Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании сообщил, что железные заборы заменят кустарниками, это связано с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — Очень надеюсь, что мы прекратим практику установки этих железных заборчиков вдоль дорог. Думаю, что найдено уже техническое решение, законное решение, мы должны уйти от их использования, — отметил Евгений Первышов. Невозможным […]
«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей в районе улицы 2-я Пятилетка
В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершает замену водопроводных сетей протяженностью 1000 метров диаметром 150 мм на ул. 2-я Пятилетка. В ходе работ произведено свыше 50 технологических разрытий под монтаж водопроводных колодцев в местах переключения абонентов. «Мероприятия направлены, прежде всего, на обеспечение бесперебойной работы городской системы водоснабжения и последовательное повышение качества […]
Представители немецкого бизнеса собрались в горах Сочи
На курорте «Роза Хутор» прошел необычный хайкинг-уикенд. Организованный совместно с Российско-Германской внешнеторговой палатой он позволил наладить деловые контакты благодаря отдыху на природе. — С августа и до середины 2021 в России проходит год Германии. Поэтому запланированы разные культурные мероприятия, направленные на знакомство наших государств. Мы также организуем встречи для представителей бизнес-сообщества. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, […]
«Делимобиль» вводит рейтинг водителя
Сервис по предоставлению услуги прокатного автомобиля «Делимобиль» вводит новые правила. С 19 октября 2020 года в приложении появится рейтинг водителя. Это позволит выявлять нарушителей и даже блокировать им доступ к сервису. А также, позволит корректировать тарифы. Например, если ездить часто и ухаживать за автомобилем, то оценка повысится. Еще новая система позволит арендаторам получать скидки на […]
Стартовало голосование за лучшего работодателя России 2020
Принять участие может любой желающий соискатель. Для этого необходимо иметь профиль соискателя на сайте hh.ru. Все собранные мнения будут учитываться при ранжировании кампаний. Участвовать в рейтинге может любая компания в которой работают более 100 сотрудников. Оценивают работодателей по трем параметрам: эффективность действующих HR-процессов, лояльность сотрудников к своему работодателю, узнаваемость и привлекательность бренда на рынке труда. […]
Долг по алиментам привел судебных приставов к жителю Лабинска
Местный житель Лабинска был привлечен судебными приставами к административной ответственности в связи с неуплатой большого долга по алиментам. Нарушитель закона не платил алименты своему ребенку и скрывался от судебных приставов. В отношении гражданина были приняты меры которые помогли найти безответственного отца и наказать его. Ничем хорошим игра в прятки с приставами не закончилась: в соответствии […]
В лесах Кубани провели рейд и снесли более 70 незаконных построек
В Краснодарском крае по поручению губернатора в лесном фонде продолжается работа по выявлению и сносу незаконных строений. На сегодняшний день уже 71 объектов попали под ковш экскаваторов, 17 из которых это капитальные строения. Губернатор потребовал от проверяющих жесткого подхода в этом вопросе. По его мнению, все объекты с нарушениями должны рассматриваться в суде. На данный […]
В Краснодаре трамвай сошел с рельсов от удара легковушки
В трамвай №3 на пересечении улиц Каляева и Бабушкина врезался легковой автомобиль. Удар был на столько сильный, что вагон сошел с рельсов. Известно, что в ДТП серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Движение трамваем на этом участке остановлено. “Пока стоит движение трамваев номер 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 в оба направления”, – сообщили […]
На Кубани заболели коронавирусом еще 106 человек
За прошедшие сутки в Краснодарском крае выявлено 106 новых случаев заражением коронавирусной инфекцией. В списке 53 мужчин и 53 женщины. Среди заразившихся новым вирусом 11 детей. Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом в Краснодаре — 42 новых выявленных случаев. В Сочи подтверждено 12 случаев, в Крымском районе – семь. По четыре человека заболели в Геленджике, Белореченском, Павловском и Северском районах. По […]
На Кубань обрушатся ливни с грозами
В ближайшие дни в Краснодарском крае будут дожди с грозами, об этом сообщает региональное ЦГМС. В Краснодара в ближайшие сутки ожидается дождь с грозой. Скорость ветра достигнет 14 м/с. Ночью столбик термометра опустится до + 14°, днем до +18° В крае в ближайшие сутки дождь, местами сильный. Скоровсть ветра достигнет 10 м/с. Ночью столбик термометра […]
Жители микрорайона Линии в Армавире: сотовая вышка угрожает здоровью взрослых и детей
В Армавире обостряется ситуация, связанная со строительством вышки сотовой связи в непосредственной близости к жилым домам. О возмущении жителей, которые в одно прекрасное утро обнаружили у себя под окнами стройплощадку, накануне сообщили несколько региональных Telegram-каналов. По информации одного из них, сооружение сотовой вышки ведется на муниципальной земле, ранее арендованной бывшим керамическим заводом. В настоящее время […]
Первый пассажирский горный «Вертолетный центр» в России открыли на курорте «Роза Хутор» в Сочи
В сотрудничестве с компанией «Хели-Грант» курорт предлагает впечатляющие воздушные путешествия на вертолете Белл-407 по территории Краснодарского края. Полеты будут выполняться известной на рынке «Авиационно-Промышленной Компанией Вектор». В программе вертолетных маршрутов обзорные прогулки над территорией Сочинского национального парка, а также перелеты между курортом «Роза Хутор» и пунктами Краснодарского края, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии. В настоящий момент […]
Более 13 тысяч пассажиров перевез туристический поезд «Сочи», курсирующий из Туапсе в Гагру
Первый рейс специального состава состоялся 15 августа. Поезд оформлен в необычной советской стилистике. В его составе — купейные вагоны, общие вагоны с местами для сидения и плацкартный вагон. Есть в необычном поезде и вагоны-рестораны, где подают блюда советской эпохи русской и абхазской кухни. Ретро-поезд из Сочи в Гагру продолжит курсировать и в межсезонье. Время отправления […]
Режим повышенной готовности на Кубани снова продлен
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 31 октября. При этом к существующим ограничениям добавились новые. Так, в целях защиты жизни и здоровья кубанцев, в регионе ужесточили масочный режим. Теперь в местах массового скопления людей носить маску необходимо как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Кроме того, жителям […]
На Краснодарском ипподроме состоится закрытие скакового сезона 2020 года
На выходных 17 и 18 октября на Краснодарском ипподроме разыграют самый высокий куш в России. На кону почти 60 миллионов рублей, которые будут разыграны на Осеннем кубке коннозаводчиков РФ. Кубок коннозаводчиков по праву может называться самыми дорогими и самыми статусными скачками, хотя со времени основания прошло всего 8 лет. За два дня митинга состоится 15 скачек, […]
На российско-абхазской границе задержана группа иностранцев-нарушителей
Группа иностранных граждан без соответствующих документов находилась в пограничной зоне в Адлерском районе Сочи. Нарушители правил пограничного режима были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. Как было установлено, группа выходцев из Средней Азии прибыли в село Веселое, расположенное в пограничной зоне, не имея паспортов и соответствующих пропусков. Адлерским райсудом Краснодарского края иностранные граждане […]
Волонтеры культуры отмечают победу
Сочинский центр социокультурных проектов и инклюзивного волонтерства «Неограниченная жизнь» и Центр развития добровольчества и студенческих инициатив КубГТУ стали победителями всероссийского конкурса. Всего отбор федерального конкурса волонтерских центров в сфере культуры прошли десять волонтерских центров из восьми субъектов России. Каждый победитель получит денежный приз в размере ста тысяч рублей на целевое использование по поддержке и развитию […]
Не доводи себя до инфаркта
Современная жизнь зачастую приводит к стрессам, малоподвижности и в конечном итоге — к катастрофе с сосудами. Советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для наших читателей дает заведующая неврологическим отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» Министерства здравоохранения Краснодарского края Надежда Ермаченко. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни миллионов людей во всем мире. В […]
Краснодар к отопительному сезону готов
В городской Думе Краснодара под председательством спикера Веры Галушко прошло планерное совещание, на котором депутаты обсудили готовность многоквартирных домов и объектов социальной сферы города к предстоящему отопительному сезону, а также обсудили ход капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Как рассказал директор Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, к началу отопительного сезона готовы все 236 […]
В Краснодаре обсудили достройку проблемных объектов на территории города
Первый заместитель главы города Краснодара Евгений Наумов провел совещание, на котором обсудили достройку проблемных объектов на территории города. По словам заместителя главы, в Краснодаре уже введено 27 долгостроев, еще на девяти объектах работы находятся на завершающей стадии. — Этот вопрос беспокоит тысячи жителей города. Безусловно, есть сдвиги: дома достраивают, сдают в эксплуатацию. И без поддержки […]
ЖК «Валентина» сдан
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Краснодара выдал акт ввода в эксплуатацию шестой литеры ЖК «Валентина» по улице имени Дзержинского, 64/2. Квартиры в доме получат собственники 208 квартир. — Мы выполнили поручение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главы Краснодара Евгения Первышова. Проблемный ЖК достроен и сдан в срок до первого октября. Акт ввода в эксплуатацию […]
В сквере Дружбы народов появится скейт-парк
До конца текущего года в сквере Дружбы народов по улице Рашпилевской Краснодара обновят скейт-площадку: на месте устаревшей фанерной площадки оборудуют современный бетонный скейт-парк. Работы стартуют одиннадцатого октября. Выделить финансирование на ремонт скейт-площадки поручил глава города Евгений Первышов. — Бетон — это новейший тренд в строительстве скейт-парков. Все площадки на международных соревнованиях выполняются из бетона, на предстоящей […]
Ярмарки выходного дня в Краснодаре остаются под строгим контролем соответствующих органов
Их популярность у покупателей неизменно высока, а потому соблюдение мер безопасности, установленных Роспотребнадзором, особенно актуально. Сотрудники Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя регулярно проверяют выполнение требований. Так, в кубанской столице третьего и четвертого октября работали тринадцать ярмарок, на которых шестьсот предпринимателей представили фермерскую продукцию. У каждого из них в обязательном порядке должны быть санитарные […]
Некачественно — невыгодно
Даже если не помните, откуда выражение «налетай, торопись, покупай живопись!», представить атмосферу рынка, на котором главная задача продавца — схватить покупателя и всучить ему товар, причем безразлично, какого качества, сможет каждый. Привычная оговорка «это рынок» в последние годы ощутимо сбавила оправдательные позиции. Незаметно мы перешли к условиям торговли по правилам, и возвращаться в хаос базара уже […]
В Краснодаре возложили цветы к памятникам военной истории
В Краснодаре возложили цветы к памятникам военной истории в честь 77-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Церемония состоялась на площади Памяти Героев, в ней приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, глава Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко. Они возложили цветы […]
По поручению главы города в Краснодаре с 31 марта проводят ежедневную санитарную обработку мест общего пользования
По поручению главы Краснодара Евгения Первышова с 31 марта в краевом центре проводят ежедневную санитарную обработку мест общего пользования с применением дезинфицирующих и антисептических препаратов. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для дезинфекции поверхностей применяют гипохлорит кальция. Ночью обрабатывают дороги и тротуары, днем — остановки, подъезды, детские игровые площадки, зеленые зоны, общественный транспорт. Так, в течение суток […]
Ремонт Гимназической завершат раньше
Глава города Евгений Первышов во время утреннего объезда проинспектировал ремонт улицы Гимназической — от Кубанской Набережной до улицы Красной. В выездном рабочем совещании также приняли участие заместитель главы города Артем Доронин, глава Западного округа Дмитрий Водолацкий, заместитель директора подрядной организации — ООО «Дортранссервис» Адам Цику. — Это одна из самых востребованных и загруженных транспортом улиц. Как и […]
Евгений Первышов провел встречу с жителями поселка Краснодарского
Глава города Краснодара Евгений Первышов провел встречу с жителями поселка Краснодарского, в ходе которой обсудили благоустройство зеленой зоны вдоль улицы имени Кирилла Россинского, развитие внутриквартальной дорожной сети, оборудование стоянки для маршрутов общественного транспорта, а также установку и размещение контейнерных площадок. В мероприятии также приняли участие глава Прикубанского округа Александр Журавлев, заместитель директора Департамента городского хозяйства […]
Евгений Первышов провел встречу с жителями поселка Краснодарского
Глава города Краснодара Евгений Первышов провел встречу с жителями поселка Краснодарского, в ходе которой обсудили благоустройство зеленой зоны вдоль улицы имени Кирилла Россинского, развитие внутриквартальной дорожной сети, оборудование стоянки для маршрутов общественного транспорта, а также установку и размещение контейнерных площадок. В мероприятии также приняли участие глава Прикубанского округа Александр Журавлев, заместитель директора Департамента городского хозяйства […]
Садоводом хорошо, а шофером — лучше
Безработица отменяется. В Краснодарском крае сделано всё, чтобы вернуться на докризисный уровень по соотношению соискателей и вакантных мест на рынке труда. Как сообщается в отчете Министерства труда и социального развития региона, к концу сентября службы занятости Кубани предложили состоящим на учете кубанцам около пятидесяти тысяч рабочих мест. Расширение базы данных — это далеко не весь список […]
Дорожная сеть в Краснодарском крае снова готовится к переменам
Курортный регион, ежегодно пропускающий через себя многомиллионную армию туристов, испытывает острую нехватку как в современных логистических решениях, так и в новых путях. О модернизации дорог в администрации региона заговорили на первой же встрече с новым руководителем начальника Северо-Кавказкой железной дороги Сергеем Задориным и главой РЖД Олегом Белозеровым. Проблема пробок уже наболевшая, и администрация края не […]
Кубанские школьники оказались одними из самых финансово-грамотных в стране
Команда из Новороссийска заняла призовое третье место на Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности. За места на пьедестале почета состязались пятнадцать детских сборных, победивших на предварительных муниципальных и региональных этапах. Среди восьми тысяч учеников от четырнадцати до шестнадцати лет ребята из Новороссийского морского технического лицея смогли отличиться хорошими знаниями сначала в мае, при проведении дистанционного этапа. […]
Посеешь поддержку — пожнешь рекорды
Октябрь — знаковый период для кубанских аграриев. Традиционно одиннадцатого октября они принимают поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также подводят итоги. Погодные условия в текущем аграрном сезоне не благоволили, а потому все весомые результаты в графе «итого» — это уже прорыв. Факторов, позволивших добиться успехов, несмотря на все испытания, два: беспримерное трудолюбие и […]
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края проверил в Темрюке исполнение поручений губернатора
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов в ходе рабочего визита в Темрюк проверил исполнение поручений губернатора. Вениамин Кондратьев ставил задачу создать в Темрюке современную базу академической гребли и плавательный бассейн. На гребной базе, созданной в начале восьмидесятых годов, подготовлено не одно поколение известных спортсменов — воспитанников тренера Николая Перепечаева. Этот опытный специалист до […]
Власть и население: взаимодействие на новом уровне
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель рассказал об открытии десятого ноября в крае Центра управления регионом. В течение трех недель специалисты будут выстраивать работу. На полную мощность ЦУР заработает тридцатого ноября. Вице-губернатор отметил, что открыть такие центры по всей стране до первого декабря поручил президент РФ. Они создаются в рамках национального проекта «Цифровая […]
В Северском районе открылся муниципальный спортивный комплекс
Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин принял участие в торжественной церемонии открытия муниципального спортивного комплекса в Северском районе. Находившийся в частной собственности спорткомплекс был выкуплен в муниципальную собственность на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов, капитально отремонтирован и передан спортивной школе №2 поселка Ильского. На эти цели по краевой государственной […]
Александр Руппель провел совещание, на котором обсудили вопросы сбыта фермерских товаров
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель провел совещание, на котором обсудили вопросы сбыта фермерских товаров. По словам вице-губернатора, увеличение нестационарных объектов торговли для реализации сельхозпродукции, ярмарок — одно из поручений президента России. — На Кубани для сбыта товаров, произведенных в ЛПХ и КФХ, по инициативе губернатора организованы «фермерские дворики». По всему краю работают ярмарки […]
В Краснодаре обсудили реализацию проекта «Бережливые технологии»
На совещании, которое провел заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель, обсудили реализацию проекта «Бережливые технологии». Александр Руппель отметил, что на Кубани бережливые технологии системно внедряются на предприятиях с 2017 года. — На этих примерах мы убедились в необходимости перенастройки процессов в государственном и муниципальном секторе экономики. Населению нужен качественный, профессиональный и оперативный сервис — […]
В Краснодаре обсудили программу перспективного развития электроэнергетики
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Трембицкий и глава ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев в ходе встречи обсудили программу перспективного развития электроэнергетики края, а также подготовку электросетевого комплекса к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. По словам вице-губернатора, в Краснодарском крае в этом году запланирован объем инвестиций, в том числе с ремонтными программами, в размере порядка […]
С начала года в регионе капитально отремонтировали 548 многоквартирных домов
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Трембицкий рассказал, что с начала года в регионе капитально отремонтировали 548 многоквартирных домов. По словам вице-губернатора, полностью работы по плану 2020 года завершены в Горячем Ключе, Белоглинском, Каневском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тбилисском, Успенском и Щербиновском районах. Более чем на семьдесят процентов капитальный ремонт выполнен в Краснодаре, Новороссийске, Абинском, […]
Выдача разрешений на строительство — на особом контроле
Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание по вопросу соответствия проектов застройщиков местным градостроительным нормативам и обеспеченности социальной инфраструктурой. Участие в мероприятии приняли руководители муниципалитетов и краевых профильных ведомств, а также представители строительных компаний. По словам первого вице-губернатора, глава региона ставит задачу не допускать появления новых проблемных объектов на Кубани, одновременно […]
На Кубани обсудили перспективы развития легкой промышленности края
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили перспективы развития легкой промышленности края. По словам главы региона, в прошлом году производство в отрасли выросло на тридцать процентов. В этом году, несмотря на карантин и снижение заказов, отрасль продолжает функционировать. — Нам удалось сохранить все предприятия и рабочие места. Почти треть из […]
Важные для края проекты
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на социально-экономическое развитие Кубани. Как отметил Вениамин Кондратьев, край и Промсвязьбанк взаимодействуют в вопросах поддержки бизнеса и населения уже тринадцать лет. На долю финансовой организации приходится почти тридцать процентов всех кредитов, выданных субъектам МСП. Также банк сотрудничает […]
Губернатор края принял участие в запуске модернизированной Белореченской гидроэлектростанции
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов приняли участие торжественном запуске модернизированной Белореченской гидроэлектростанции. Как отметил глава региона, эта гидроэлектростанция израсходовала свой ресурс еще десять лет назад, но благодаря компании «Лукойл», которая вложилась в реконструкцию, сегодня решена проблема энергодефицита сразу нескольких районов: Белореченского, Апшеронского и Горячеключевского. Проект модернизации ГЭС […]
Вениамин Кондратьев обсудил проекты по развитию железнодорожного сообщения в регионе
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым и начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным обсудили проекты по развитию железнодорожного сообщения в регионе. Вениамин Кондратьев отметил, что РЖД — давний стратегический партнер Краснодарского края. Совместно реализовано много важных проектов. Так, в прошлом году открыт железнодорожный обход Краснодара, который помог освободить краевой […]
Приоритет — развитие детской медицины
Высококвалифицированные московские врачи будут консультировать детей с патологиями здоровья в муниципалитетах края. Об этом договорились в ходе встречи глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Бригада московских врачей приняла кубанских ребят под руководством главного детского нефролога и педиатра Москвы Исмаила Османова. Специалисты […]
Что такое налоговое уведомление и как его исполнить
Обязанность по исчислению для налогоплательщиков — физических лиц суммы налога на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации). В связи с этим налоговый орган не позднее тридцати дней до […]
Символ современного казачества
В Динском районе открыли памятник «Казакам-черноморцам». В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК края Юрий Бурлачко и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел. Как отметил Вениамин Кондратьев, этот памятник — один из символов современного казачества, а его открытие — дань уважения казакам-черноморцам, основателям кубанской земли. — Сегодня на наших плечах ответственность […]
В Майкопе задержаны члены межрегиональной террористической ячейки
ФСБ РФ пресечена деятельность запрещенной в России межрегиональной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Члены террористической организации одновременно задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Волгограде и Майкопе. По информации ведомства, при задержании главарь организации и его сообщник оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Деятельность террористической организации координировалась с территории Сирии, ее члены планировали взрывы зданий органов власти, […]
В Ростовской области вводят режим самоизоляции, на Кубани ужесточают масочный режим
Власти Ростовской области объявили о новых ограничительных мерах из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 16 октября в области вводят режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста. На улицах городов и поселков ростовчане теперь могут находиться только в связи с крайней необходимостью. Разрешаются, например, следование к месту работы (учебы) и домой или поход в магазин за […]
Жильцы сгоревших квартир дома на Российской в Краснодаре возвращаются домой
В столице Кубани строители заканчивают ремонт дома на улице Российской, в котором 13 сентября сгорела кровля. В результате пожара без жилья остались жильцы 64 квартир. Погорельцев расселили в гостиничном фонде Краснодара, на время, пока в пострадавшем от огня доме будут проводиться ремонтные работы. Как сообщили «Кубани сегодня» в краснодарской мэрии, в течение дня 15 октября […]
«Россети Кубань» подключила к электросетям дома для детей-сирот в Брюховецком районе
Электричеством обеспечены 23 дома для детей-сирот, построенные в рамках региональной программы «Дети Кубани». Тимашевский филиал «Россети Кубань» выполнил технологическое присоединение нового жилого комплекса для детей-сирот в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Всего электроэнергия подключена к 23 домам. Подключение к энергосетям домов для детей-сирот проводилось в рамках региональной программы «Дети Кубани». Для электроснабжения жилого комплекса […]
На Кубани зарегистрировано 106 новых случаев заболевания коронавирусом
Вторая волна коронавирусной инфекции на Кубани не ослабевает: инфекция выявлена в 24 муниципалитетах края. По данным краевого оперштаба по борьбе с COVID-19 на 15 октября, в регионе зафиксировано 106 новых случаев заражения. Среди заболевших 59 женщин и 47 мужчин, возраст заболевших – от семи месяцев до до 85 лет. За сутки коронавирус выявлен у 17 […]
Новый генплан Краснодара признан лучшим концептуальным градостроительным проектом
Проект генерального плана удостоен диплома Российской академии архитектуры и строительных наук. Решение о присуждении диплома единогласно принято жюри по итогам XXIII конкурса на награды академии. Всего на конкурс было представлено 28 работ. После рассмотрения всех материалов и прослушивания отзывов рецензентов были выбраны лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук. Среди […]
На Кубани судебный пристав взыскал штраф с должника в размере одного миллиона рублей
1 миллион рублей в качестве дополнительного наказания должен была выплатить гражданин, признанный судом виновным в совершении преступления коррупционной направленности. Исполнительный документ о взыскании данной суммы поступил на исполнение в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Марта Арустамян предприняла в отношении должника […]
Агентство ТЭК организует экоакции для кубанских студентов
В рамках социальной кампании Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче на полигоне и в сортировочном комплексе АО «Мусороуборочная компания», расположенном вблизи хутора Копанского Краснодарского края, прошли экологические экскурсии для студентов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» и ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж». Акции проводились с целью обращения внимания молодежи на острые вопросы сохранения экологии Кубани […]
Наталья Костенко: «Самое главное — системно решать проблемы людей»
В гостях у редакции «Кубани сегодня» побывала депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета ГД РФ по контролю и регламенту, известный политик и общественный деятель, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья КОСТЕНКО. Можно сказать, что уже стало доброй традицией парламентарию и журналистам встречаться хотя бы раз в год и обсуждать самые злободневные проблемы и […]
Пайщики «Колоса» просят защиты у Генерального прокурора РФ Игоря Краснова
Решение кассации Краснодарского краевого суда по делу владельцев земельных паев Динского района шокировало юристов и почти убило в людях только начавшую возрождаться веру в справедливость. Теперь пайщики «Колоса» готовят пикеты и идут в Верховный Суд РФ. Дело пайщиков «Колоса» многими оценивается как проверка правоохранительной и судебной систем Кубани и Южного федерального округа на способность защитить […]
Работать одной командой на благо города
Состоялось второе заседание городской Думы Краснодара. Депутаты внесли изменения в устав города, приняли поправки к программе по выполнению наказов избирателей, внесли изменения в бюджет города, правила землепользования и застройки, а также генеральный план. Вела сессию председатель местного парламента Вера Галушко. В заседании принял участие глава города Краснодара Евгений Первышов. Первыми в ходе заседания депутаты рассмотрели […]
Бренд Кубани — современные комфортные дороги
Наш рассказ о людях, которые не ищут легких путей, не гнушаются тяжелым физическим трудом, не жалуются на погодные условия и в большинстве своем скромные доходы, а просто занимаются важным делом. Они, работники дорожного хозяйства, чей праздник страна отметит в предстоящее воскресенье, прокладывают и ремонтируют автомобильные дороги, благоустраивают их, эксплуатируют, создавая комфортные условия для нас с […]
Нужен комплексный подход
В Законодательном Собрании края прошло совместное заседание двух комитетов, на котором обсуждалась текущая ситуация, связанная с эксплуатацией водных объектов в крае в условиях дефицита воды. Мероприятие провели первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам Андрей Булдин и первый заместитель председателя аграрного комитета Сергей Орленко. Данная тема ранее поднималась в рамках недавней встречи спикера ЗСК Юрия […]
Совместно решая проблемы регионов
Сегодня, 15 октября, в Волгограде откроется XXXIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Работу делегации кубанских парламентариев — членов комитетов ЮРПА возглавит спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко. На видеосвязь с городом-героем также выйдут члены ассоциации — представители Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Республики Крым и Севастополя. В мероприятии примут участие и […]
Нарастить темпы
Под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко прошло планерное совещание, на котором депутаты обсудили выполнение краткосрочного плана реализации краевой программы по капремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) в этом году. В совещании приняли участие первый замминистра ТЭК И ЖКХ Андрей Ляшко и исполняющий обязанности гендиректора Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаил […]
Служить Отечеству, казачеству и православию
Молодежные казачьи организации всей страны объединились в Союз казачьей молодежи России Девятого октября 2020 года произошло знаковое, историческое событие для всего российского казачества: состоялся учредительный съезд Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения «Союз казачьей молодежи России». Съезд собрал около шестисот делегатов — представителей казачьей молодежи из 75 регионов страны. Планировалось, что он состоится в Москве, в […]