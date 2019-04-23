Авиарейсы из Краснодарского края в Грецию возобновятся в апреле
17:51, 23 Апреля 2019 17:51, 23.04.2019 0 просмотров 2 мин.
Высокопоставленным военным и их подельникам вынесен приговор в Краснодаре
17:14, 23 Апреля 2019 17:14, 23.04.2019 7 просмотров 2 мин.
Пирамида в центре Краснодара сменит окраску
16:23, 23 Апреля 2019 16:23, 23.04.2019 15 просмотров 2 мин.
В столкновении двух грузовиков и легковушки пострадали четыре человека в Темрюке
14:28, 23 Апреля 2019 14:28, 23.04.2019 24 просмотров 2 мин.
Судно-нарушитель задержано в акватории Анапы
14:06, 23 Апреля 2019 14:06, 23.04.2019 23 просмотров 2 мин.
Змея поселилась в санузле частного дома в станице Раевской
13:45, 23 Апреля 2019 13:45, 23.04.2019 22 просмотров 2 мин.
Экстренное предупреждение по заморозкам получено на Кубани
13:15, 23 Апреля 2019 13:15, 23.04.2019 23 просмотров 2 мин.
Международный аэропорт Анапа обслужил более 150 тыс. пассажиров в первом квартале 2019 года
12:59, 23 Апреля 2019 12:59, 23.04.2019 20 просмотров 2 мин.
Родительский патруль вышел на дороги в Усть-Лабинском районе
11:21, 23 Апреля 2019 11:21, 23.04.2019 25 просмотров 2 мин.
Жителя Новороссийска сбил грузовой поезд
10:13, 23 Апреля 2019 10:13, 23.04.2019 30 просмотров 2 мин.
Из-за нападения собаки на ребенка возбудили уголовное дело в Новороссийске
09:42, 23 Апреля 2019 09:42, 23.04.2019 28 просмотров 2 мин.
Краснодарские школьники на Уроке мужества познакомились с современным военным обмундированием
00:52, 23 Апреля 2019 00:52, 23.04.2019 32 просмотров 2 мин.
Депутат городской Думы Краснодара Владимир Копачев организовал пенсионерам поездку на горячие источники
00:45, 23 Апреля 2019 00:45, 23.04.2019 30 просмотров 1 мин.
Николай Долуда награжден орденом Почета
00:33, 23 Апреля 2019 00:33, 23.04.2019 33 просмотров 2 мин.
Медали высшей пробы привезут домой из Японии кубанские каратисты
18:19, 22 Апреля 2019 18:19, 22.04.2019 37 просмотров 1 мин.
Подростки без прав объявили охоту на придорожные столбы в Краснодаре
17:46, 22 Апреля 2019 17:46, 22.04.2019 38 просмотров 2 мин.
Подельник 12-летней школьницы из Сочи, подозреваемый в каннибализме, умер в больнице
17:01, 22 Апреля 2019 17:01, 22.04.2019 37 просмотров 2 мин.
За пост в интернете краснодарец попал под следствие
15:38, 22 Апреля 2019 15:38, 22.04.2019 42 просмотров 1 мин.
Многоэтажные дома отодвинут от моря на 500 метров на Кубани
15:10, 22 Апреля 2019 15:10, 22.04.2019 41 просмотров 2 мин.
Волонтеры команды Coca-Cola вышли на субботник в Сочи
12:41, 22 Апреля 2019 12:41, 22.04.2019 46 просмотров 3 мин.
Жителя Крымского района признали виновным в убийстве своей жены
12:27, 22 Апреля 2019 12:27, 22.04.2019 40 просмотров 2 мин.
Местного жителя Кущевского района подозревают в убийстве знакомого
12:20, 22 Апреля 2019 12:20, 22.04.2019 39 просмотров 2 мин.
За незаконный сбыт алкоголя на жителя Краснодара завели уголовное дело
11:57, 22 Апреля 2019 11:57, 22.04.2019 47 просмотров 2 мин.
Семья заблудилась в лесу по дороге к севшему на мель теплоходу Rio в Геленджике
10:52, 22 Апреля 2019 10:52, 22.04.2019 42 просмотров 2 мин.
Хоккейные матчи Еврочеленджа в Сочи принесли сборной России две победы
09:04, 22 Апреля 2019 09:04, 22.04.2019 45 просмотров 2 мин.
Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Ленинградском районе
08:52, 22 Апреля 2019 08:52, 22.04.2019 38 просмотров 2 мин.
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
08:17, 22 Апреля 2019 08:17, 22.04.2019 47 просмотров 1 мин.
В горах Сочи завершается сезон катания
00:05, 22 Апреля 2019 00:05, 22.04.2019 46 просмотров 12 мин.
В Армавире судебные приставы взыскали задолженность по алиментам
11:23, 20 Апреля 2019 11:23, 20.04.2019 65 просмотров 2 мин.
У Краснодарских таксистов проверили наличие лицензии
В Краснодаре мониторинг был проведен на 109 местах концентрации автомобилей такси, предлагающих услуги населению.
19:15, 19 Апреля 2019 19:15, 19.04.2019 69 просмотров 3 мин.
В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве проведен обыск в Адыгейском государственном университете
19:12, 19 Апреля 2019 19:12, 19.04.2019 71 просмотров 3 мин.
«Краснодар Водоканал» приступает к замене сетей на ул. Октябрьской
19:10, 19 Апреля 2019 19:10, 19.04.2019 72 просмотров 2 мин.
В Прикубанском округе Краснодара было собранно и вывезено 1100 кубометров мусора и посажено 220 деревьев
19:08, 19 Апреля 2019 19:08, 19.04.2019 70 просмотров 2 мин.
Депутаты отправили в отставку главу Усть-Лабинска
15:44, 19 Апреля 2019 15:44, 19.04.2019 86 просмотров 2 мин.
1165 жителей Краснодарского края представили проекты развития региона в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
15:00, 19 Апреля 2019 15:00, 19.04.2019 78 просмотров 3 мин.
В Кущевском районе бывший сотрудник полиции подозревается в незаконном хранении наркотического средства
12:36, 19 Апреля 2019 12:36, 19.04.2019 81 просмотров 2 мин.
В марте годовая инфляция в ЮФО сохранилась на уровне февраля
10:42, 19 Апреля 2019 10:42, 19.04.2019 79 просмотров 3 мин.
Международный фестиваль бега в горах Сочи в этом году пройдет в стиле «Диско»
10:37, 19 Апреля 2019 10:37, 19.04.2019 117 просмотров 3 мин.
В Краснодаре жительница Новороссийска предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве сожителя
10:33, 19 Апреля 2019 10:33, 19.04.2019 78 просмотров 2 мин.
В Краснодаре пройдет выставка репродукций в технике жикле «Золотой поцелуй»
09:09, 19 Апреля 2019 09:09, 19.04.2019 74 просмотров 2 мин.
Транспортная инфраструктура должна быть доступной
09:05, 19 Апреля 2019 09:05, 19.04.2019 73 просмотров 2 мин.
План ярового сева на Кубани выполнен более чем на 50 процентов
08:53, 19 Апреля 2019 08:53, 19.04.2019 75 просмотров 2 мин.
Надежный индикатор стабильности экономики
08:51, 19 Апреля 2019 08:51, 19.04.2019 76 просмотров 3 мин.
В столице Кубани состоялось совещание с местными координаторами партпроекта «Новая школа»
18:39, 18 Апреля 2019 18:39, 18.04.2019 84 просмотров 4 мин.
В Ялте стартовал полуфинал Кубка «Управляй!» для лучших студентов Юга
14:31, 18 Апреля 2019 14:31, 18.04.2019 101 просмотров 3 мин.
Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под залог жилья
14:27, 18 Апреля 2019 14:27, 18.04.2019 89 просмотров 2 мин.
Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах
14:25, 18 Апреля 2019 14:25, 18.04.2019 88 просмотров 2 мин.
Закон придаст вектор развитию органического земледелия на Кубани
14:19, 18 Апреля 2019 14:19, 18.04.2019 95 просмотров 3 мин.
Кубанский УФСИН и общественные наблюдатели поговорили начистоту
13:54, 18 Апреля 2019 13:54, 18.04.2019 89 просмотров 3 мин.
Почти миллиард рублей потратят в Сочи на отсыпку пляжей к предстоящему летнему сезону
10:15, 18 Апреля 2019 10:15, 18.04.2019 84 просмотров 2 мин.
В Западном округе Краснодара около 30 тысяч человек вышли на общегородской субботник
10:04, 18 Апреля 2019 10:04, 18.04.2019 91 просмотров 3 мин.
Налоговая нагрузка на многодетные семьи снижена
09:18, 18 Апреля 2019 09:18, 18.04.2019 85 просмотров 3 мин.
В срок не позднее 30 апреля необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2018 году
09:17, 18 Апреля 2019 09:17, 18.04.2019 86 просмотров 3 мин.
Кубань готовится к VIII Всероссийской акции «Библионочь-2019»
09:09, 18 Апреля 2019 09:09, 18.04.2019 89 просмотров 5 мин.
За реализацией нацпроекта — особый контроль
09:09, 18 Апреля 2019 09:09, 18.04.2019 84 просмотров 3 мин.
ОРЗ, ОРВИ, грипп: как различить, предотвратить и вылечить
09:00, 18 Апреля 2019 09:00, 18.04.2019 90 просмотров 5 мин.
Защита прав несовершеннолетних отнесена к числу национальных приоритетов
08:56, 18 Апреля 2019 08:56, 18.04.2019 96 просмотров 8 мин.
Генетический код КубГТУ заложен великим Розингом
08:53, 18 Апреля 2019 08:53, 18.04.2019 86 просмотров 9 мин.
Атаманский корпус — опора кубанского казачества
08:50, 18 Апреля 2019 08:50, 18.04.2019 89 просмотров 5 мин.